"Bester Tag seit zwei Jahren": Das denken Allgäuer über das Ende der Corona-Regeln

Keine Maskenpflicht, kaum noch Zugangsregeln: Ab Sonntag fallen fast alle Corona-Maßnahmen in Bayern weg. Das denken Allgäuer darüber.

29.03.2022 | Stand: 16:23 Uhr

Nun ist es endgültig: Trotz landesweit immer noch hoher Infektionszahlen laufen auch in Bayern am Wochenende die allermeisten Corona-Beschränkungen aus.

Ab Sonnntag keine Maskenpflicht mehr, Zugangsbeschränkungen entfallen

Beispielsweise entfällt ab Sonntag die Maskenpflicht in sämtlichen Innenräumen. Bayernweit gibt es zudem keinerlei 2G- oder 3G-Zugangsregeln mehr - auch Ungeimpfte haben damit ohne Test wieder Zugang zu allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Nur in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen müssen Besucher und Beschäftigte tagesaktuelle beziehungsweise regelmäßige Tests machen (alle Neuerungen und Lockerungen hier im Überblick).

Eine FFP2-Maskenpflicht gilt von Sonntag an nur noch im öffentlichen Nahverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern, in Pflegeheimen, Flüchtlingsunterkünften und ähnlichen "vulnerablen Einrichtungen". Überall sonst entfällt die Maskenpflicht, etwa im Einzelhandel, in Freizeiteinrichtungen aller Art, aber auch in sämtlichen Sc ulen. Allerdings könnten Geschäftsinhaber über das Hausrecht die Maske im Innenraum noch vorschreiben (Lesen Sie auch: Mehrheit der Bürger hält Corona-Lockerungen für verfrüht).

Von Apotheker bis Großhändler: Das denken Allgäuer über das Ende der Maßnahmen:

Was halten Apotheker und Friseure in der Region vom Ende der Maßnahmen? Und soll es in den großen Supermärkten wie V-Markt und Feneberg doch noch eine Maskenpflicht geben?

Das sagt Friedrich Teller von der Gutenberg-Apotheke in Kaufbeuren am Dienstagnachmittag: "Wir haben noch keine Information von der Apothekerkammer." Diese möchte er abwarten, denn "wir müssen die offiziellen Vorschriften beachten und einhalten". Würden Apotheken als vulnerable Einrichtungen eingestuft, dann würden dort in Bayern weiterhin FFP2-Masken getragen. Sollte das nicht der Fall sein, sehe Teller beispielsweise die Möglichkeit, einen Hinweis auf die freiwillige Nutzung der Maske zu geben. Doch damit beschäftige er sich, wenn er die Information von der Apothekerkammer erhalte, die "zumeist recht kurzfristig kommt".

Bei der Firma Georg Jos. Kaes aus Mauerstetten (V-Märkte) gibt man sich am Dienstagnachmittag noch zurückhaltend. Man wolle erst auf eine offizielle Anordnung warten, ehe man sich zum Wegfall der Maskenpflicht im Supermarkt äußere, hieß es auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de. Auch die kurze Zeitspanne, bis die neuen Regeln ab kommendem Montag umgesetzt werden müssen, nimmt man schulterzuckend zur Kenntnis. "Das sind wir ja schon seit zwei Jahren gewohnt. Die Schilder sind schnell weggestellt", sagt Martin Glöckner von V-Markt.

Friedrich Teller betreibt die Kaufbeurer Gutenberg Apotheke. Bild: Mathias Wild

Ende der Corona-Regeln: Bayerische Wirtschaft ist zwiegespalten

Das Auslaufen der Corona-Einschränkungen löst in der bayerischen Wirtschaft gemischte Reaktionen aus. Während der bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) am Dienstag vom "besten Tag seit zwei Jahren" sprach, ist der Handelsverband zwiegespalten, während der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) die Entscheidung kritisierte.

"Endlich wagen wir den Schritt zurück zu mehr Freiheit und Normalität", sagte der Landesgeschäftsführer des Dehoga, Thomas Geppert. Eine zentrale Empfehlung für die Betriebe, wie sie mit dem Thema Masken in Zukunft umgehen sollen, gibt es vom Verband nicht. Geppert geht aber davon aus, "dass es künftig in den meisten Betrieben keine Zugangsbeschränkungen oder Maskenpflicht mehr geben wird".

Der bayerische Handel steht der Lockerung gespalten gegenüber, wie Geschäftsführer Bernd Ohlmann sagte. Ein Teil der Händler freue sich, dass die Maske "endlich" wegkomme. Andere seien in Sorge, Kunden zu verlieren. "Wir hatten schon Kunden, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben: "Dann kaufe ich nur noch online ein."" Auch der Handelsverband setzt auf Eigenverantwortung. Ohlmann geht dabei aber nicht davon aus, dass viele Händler per Hausrecht das Tragen einer Maske verlangen werden. (mit dpa)