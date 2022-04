Keine Quarantäne-Pflicht mehr: Was gilt ab dem 1. Mai?

Trotz hoher Corona-Inzidenzwerte lockert Gesundheitsminister Lauterbach die Quarantäne-Pflicht zum 1. Mai. Aber es gibt Ausnahmen. Reaktionen und ein Überblick.

05.04.2022 | Stand: 10:47 Uhr

Die Corona-Regeln in Deutschland und in Bayern werden immer weiter gelockert. Während Shanghai wegen eines heftigen Corona-Ausbruchs in einen gnadenlosen Lockdown geht, verkündete Gesundheitsminister Lauterbach am Montag Lockerungen bei der Quarantäne-Regelung.

Die Quarantäne-Pflicht für Corona-Infizierte werde ab dem 1. Mai aufgehoben, kündigte Karl Lauterbach an. Anordnungen von Gesundheitsämtern zur Isolation gibt es danach nicht mehr.

Quarantäne bei Corona: Was gilt ab 1. Mai?

Die Isolation zuhause für Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist dann nur noch "dringend empfohlen." Wer einen positiven Corona-Test hat, soll freiwillig fünf Tage im eigenen Haushalt bleiben und auf ein Abklingen der Symptome warten. Danach sollen Infizierte so lange Schnelltests machen, bis sie negativ sind.

Eine Ausnahme gibt es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Hier sollen die Gesundheitsämter Tätigkeitsverbote anordnen, so lange bis ein negativer Test vorliegt. Welche Corona-Regeln aktuell in Bayern gelten, lesen Sie hier.

Was gilt für Corona-Kontaktperson ab dem 1. Mai 2022?

Wer engen Kontakt mit einem Corona-Erkrankten hatte, soll laut der neuen Regelung ab 1. Mai seine Kontakte möglichst reduzieren. Vor allem zu Risikogruppen. Tägliche Selbsttest werden auch hier "dringend empfohlen." Eine Pflicht zur Isolierung gibt es auch hier nicht mehr (Aktuelle Nachrichten zur Corona-Pandemie erfahren sie im Newsblog der Allgäuer Zeitung).

Welche Quarantäne-Regeln gelten bis zum 1. Mai?

Wer bis zum 1. Mai positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss in der Regel zehn Tage in Quarantäne. Nach einem positiven PCR-Test solle das vom Gesundheitsamt angeordnet werden. Wegen der hohen Arbeitsbelastung kommt diese Anordnung aber schon jetzt häufig verzögert - oder gar nicht. Wer symptomfrei ist, kann sich nach sieben Tagen freitesten.

Gibt es Kritik an der der neuen Quarantäne-Regel?

Ja, und die ist teils deutlich.

"Für die Hochrisikogruppe wird es immer gefährlicher. Diese Menschen leben mitten unter uns. Gleich den Corona-Leugnern wird die Infektion verharmlost", sagt Patientenschützer Eugen Brysch dem RND.

"Wenn eine Person Symptome aufweist, dann sollte sie zu Hause die Corona-Infektion aussitzen, anstatt noch mehr Menschen anzustecken", sagt Epidemiologe Hajo Zeeb.

Was ist mit der Krankschreibung?

Noch ist offenbar nicht klar, wie es bei Verdienstausfällen und Krankschreibungen wegen einer - womöglich symptomlosen - Corona-Infektion weiter geht. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek nimmt die Regierung in die Pflicht. Hier müsse rasch ein vernünftiger Vorschlag geliefert werden, so Hoeltschek (CSU).

Inzidenzwert im Allgäu: Wie ist die Corona-Situation in der Region?

Seit mehreren Tagen sinkt der Inzidenzwert im Allgäu. Der Höchstwert in der Region wird aus dem Landkreis Lindau gemeldet (1662,9). Frank Ulrich Montgomery, Chef des Weltärztebundes warnt allerdings: Nach dem Wegfall vieler Corona-Regeln werden die Corona-Zahlen wieder steigen. (mit dpa)