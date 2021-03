Mehrmals verschoben Allgäuer Skilift-Betreiber den Start der Ski-Saison wegen der Corona-Beschränkungen. Inzwischen sind Frust und Wut riesig.

15.03.2021 | Stand: 13:07 Uhr

Es waren schlechte Nachrichten für alle Skifahrer und Snowboarder in der Region: Ende vergangener Woche beendeten die großen Skigebiete im Allgäu am Nebelhorn bei Oberstdorf, im Tannheimer Tal und im Kleinwalsertal in Österreich offiziell die Saison. Lange hatte man bei den Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal (OK) noch auf eine Öffnung zu Ostern gehofft.