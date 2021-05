Testpflicht für vollständig geimpfte Seniorenheim-Besucher: „Nicht wirklich plausibel“

Aus Allgäuer Altersheimen gibt es teils Kritik an der Testpflicht für vollständig geimpfte Besucher. Warum es die noch immer gibt und was in den Heimen gilt.

05.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Fast überall in Bayern sind vollständig Geimpfte den negativ auf Corona Getesteten gleichgestellt. Geht es um Besuche in Seniorenheimen, gilt dies allerdings nicht. Auch doppelt Geimpfte müssen sich testen lassen, bevor sie zu ihren Angehörigen ins Heim gehen. Das sorgt für Kritik, zumal in den meisten Häusern über 90 Prozent der Bewohner bereits vollständig geimpft sind. Doch das bayerische Gesundheitsministerium verteidigt die aktuellen Regeln: „Es ist nach wie vor eine unserer obersten Pflichten, alles für den Schutz der verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft zu tun", sagt eine Sprecherin. Zwar böten die Impfstoffe eine gute Wirksamkeit, jedoch keinen 100-prozentigen Schutz.