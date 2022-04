Angesichts hoher Infektionszahlen will der Bund die Kosten für Corona-Tests nun länger übernehmen. So ist die aktuelle Lage in Allgäuer Teststationen.

07.04.2022 | Stand: 06:07 Uhr

„Es ist sehr wichtig, dass die Leute Gewissheit haben, ob sie infiziert sind oder nicht“: Für den Kemptener Virologen Dr. Matthias Lapatschek ist klar, dass es kostenlose Corona-Schnelltests noch möglichst lange geben sollte. Die neue Verordnung des Bundes sieht vor, dass man sich noch bis Ende Juni kostenfrei testen lassen kann. Teststellenbetreibern und Medizinern wäre eine längerfristige Planung jedoch lieber.