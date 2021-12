Für PCR-Tests gibt es teilweise lange Wartezeiten im Allgäu. Bei Schnelltests in Apotheken läuft es jetzt wieder besser. Warum nicht jeder Test kostenlos ist.

06.12.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Wer derzeit einen Corona-Test machen lassen will, muss Geduld mitbringen: Die Nachfrage in den öffentlichen Testzentren im Allgäu ist groß. Wer beispielsweise beim Drive-In am Kemptener Biomassehof am Montag für denselben Tag einen Termin für einen PCR-Test haben wollte, hatte Pech. Und für den Dienstag gab es auch nur noch zwei freie Termine. Anders war es bei den beiden Kemptener Schnelltestzentren am Parktheater und im Forum – dort gab es noch Kapazitäten.