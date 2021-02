Erneut dubioses Schreiben der "Volkspolizei" in Schwangau aufgetaucht

Auch am Wochenende haben wieder mehrere Personen im Allgäu gegen die Corona-Regeln verstoßen. Dabei ging es auch um angebliche Schreiben der Polizei.

28.02.2021 | Stand: 14:18 Uhr

In Hindelang, Imberg und Oberjoch haben am Wochenende mehrere Personen "wild gecampt". Dies ist aufgrund der momentan geltenden Corona-Regeln nicht erlaubt. Laut Polizeibericht wurden alle Personen angezeigt.

In Mattsies im Unterallgäu haben sich am Samstagnachmittag vier junge Männer aus verschiedenen Haushalten bei einem Bekannten getroffen. Sie wollten zusammen in der relativ kleinen Wohnung zusammen Musik hören. Die Männer, die alle um die 20 Jahre alt sind, trugen keine Masken und hielten keinen Abstand. Auch sie wurden angezeigt.

Schreiben in Schwangau: Corona-Verstöße an "Einsatzgruppe" melden

In Schwangau haben Unbekannte am Wochende erneut ein dubioses Schreiben an der Anschlagstafel der Gemeinde Schwangau/Alterschrofen ausgehängt. Hierbei wurden 100 Euro Belohnung geboten, wenn Mitbürger Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen bei der Polizei Füssen oder einer schnellen Coronaeinsatzgruppe melden, berichtet die Polizei. Das Schreiben wurde mit „die bayerische Volkspolizei und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder“ unterzeichnet.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass dies kein offizielles Schreiben ist. Es werden weder 100 Euro Belohnung ausgehändigt, noch gibt es eine schnelle Coronaeinsatzgruppe. Wer für den Aushang verantwortlich ist, ist derzeit unklar.

