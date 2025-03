Das habe selbst ihn sprachlos gemacht, sagt Mario Spendel in Memmingen. Der Kriminaloberkommissar berichtet von einer Schulklasse, die er über verschiedene kriminelle Machenschaften im Internet aufklärte. Dabei ging es auch um das sogenannte „Cybergrooming“. Eine Masche, die Täter zunehmend nutzen, um das Vertrauen von jungen Menschen zu gewinnen - und um dieses dann zu missbrauchen. Die Folgen können zum Teil heftig sein - bis hin zu sexuellem Missbrauch. Eine Schülerin habe auf die Frage, was sie tun würde, wenn sie selbst betroffen wäre, geantwortet: Sie würde sich das Leben nehmen. Aus den zwei angesetzten Schulstunden wurden dann vier, berichtet Polizist Spendel.

Polizei im Allgäu warnt vor „Cybergrooming“

Nun will die Polizei eine breite Öffentlichkeit über das Phänomen informieren. Hinter dem Begriff „Cybergrooming“ verbirgt sich die gezielte Manipulation von Minderjährigen. Spendel appelliert an die Eltern und ihren Erziehungsauftrag. Es gehe um einen verantwortungsvollen Umgang etwa mit dem Handy. Denn über dieses kann das sogenannte „Cybergrooming“ seinen Lauf nehmen. Zum Beispiel, wenn Schüler ein Online-Spiel gegen andere Mitspieler zocken, die sie im realen Leben gar nicht kennen.

Täter nehmen darüber mit ihrem Opfer Kontakt auf, wechseln von der Spielplattform in private Chats, Handynummern werden ausgetauscht, eine vermeintliche Freundschaft vorgetäuscht und Vertrauen geschaffen. „Das alles hat aber nur ein Ziel: das Kind zu missbrauchen“, sagt Spendel. Die Täter fordern zum Beispiel die Jugendlichen auf, Bilder im Bikini zu schicken. Einige gehen noch weiter, verlangen Nacktbilder oder Videochats.

Das Smartphone als Waffe: Massive Folgen für die Betroffenen

Die Folgen für die Betroffenen sind massiv. Spendel spricht von Vertrauensbruch, den sie erfahren, wenn sie das wahre Gesicht hinter dem vermeintlich guten Kontakt erkennen. Die Folgen seien zum Beispiel Schlafstörungen oder Depressionen. Das große Problem beschreibt Spendel so: Opfer zeigen Fälle nur selten an, das Thema sei schambehaftet. Eine Umfrage habe ergeben, dass jeder Vierte der 8- bis 17-Jährigen bereits Erfahrungen mit „Cybergrooming“ gemacht habe. Die Polizei geht deshalb von einer hohen Dunkelziffer aus. „Das Netz vergisst leider nicht“, sagt Spendel mit Blick auf mögliche Nacktfotos, die zum Beispiel über Chats versendet werden. Dadurch werde das Handy zur Waffe.

Von „Cybergrooming“ betroffen - was soll ich tun?

Die Beamten leisten selber Aufklärung, zum Beispiel in Schulen. Sie appellieren aber auch an Erziehungsberechtigte und andere, die mit Schülern zu tun haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und was sollen diejenigen tun, die betroffen sind? Also wenn zum Beispiel das Kind zu den Eltern kommt und von „Cybergrooming“ berichtet? „Am besten man fährt direkt zur Polizei vor Ort und sucht das Gespräch mit den Beamten, damit die Ermittlungen gleich in Gang kommen“, rät Spendel. Gerade über die Telefonnummern könnten Täter schnell ermittelt werden.