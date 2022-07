"Daheim in den Bergen" wird aktuell im Allgäu gedreht - alle Infos zu den neuen Folgen

Zwei neue Folgen "Daheim in den Bergen" werden aktuell im Allgäu gedreht. Hier die Infos zu Drehorten, Handlung und Sendeterminen von Folge 11 und 12.

Zwei neue Filme für die ARD-Alpensaga "Daheim in den Bergen" werden aktuell im Allgäu gedreht. Die Filme entstehen für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten". Somit gibt es dann insgesamt zwölf Folgen der beliebten TV-Reihe.

Hier finden Sie Infos zu Drehorten, Drehtermin, Ausstrahlung und Handlung der neuen Folgen. Wir beantworten unter anderem folgende Fragen:

Wo im Allgäu wird "Daheim in den Bergen" gedreht?

Wann wird "Daheim in den Bergen" im Allgäu gedreht?

Wer spielt bei "Daheim in den Bergen" mit?

Worum geht es in den neuen Folgen?

Wann sind die Sendetermine für Folge 11 und Folge 12?

Drehorte: Wo im Allgäu wird "Daheim in den Bergen" gedreht?

"Daheim in den Bergen" wird aktuell im Allgäu in folgenden Orten gedreht:

Immenstadt

Oberstaufen

Kempten

Weitnau

Drehtermine: Wann wird "Daheim in den Bergen" im Allgäu gedreht?

Die beiden Filme "Daheim in den Bergen – Blick nach vorn" (Folge 11) und "Daheim in den Bergen – Schulter an Schulter" (Folge 12) werden voraussichtlich noch bis zum 23. Juli 2022 im Allgäu gedreht.

Schauspieler: Wer spielt bei "Daheim in den Bergen" mit?

In den beiden Filmen, die jetzt im Allgäu gedreht werden, gehören folgende Schauspielerinnen und Schauspieler zum Hauptcast:

Theresa Scholze

Catherine Bode

Thomas Unger

Matthi Faust

Christoph M. Ohrt

Nadja Sabersky

Judith Toth

Prominente Gaststars sind:

Martina Gedeck

Peter Kremer

Petra Zieser

Handlung: Darum geht es in Folge 11 "Blick nach vorn" und Folge 12 "Schulter an Schulter"

In den neuen Filmen von "Daheim in den Bergen" stehen die Hubers und die Leitners vor großen Herausforderungen und brauchen einander mehr denn je. Die Bergbäuerin Marie wird erneut von ihrer MS-Erkrankung in die Knie gezwungen. Sie kann den Sommer nicht wie geplant mit Georg, seinen Küühen und Tochter Fritzi auf der Alpe verbringen.

Georg und Florian kämpfen indes auf dem Leitner-Hof mit den Problemen, die ein Milchviehbetrieb mit sich bringt. Und Lisa erlebt als frisch gebackene Hotelpächterin eine böse Überraschung. Sie muss nicht nur um ihre Existenz, sondern auch um ihre Beziehung bangen.

Lisa möchte ihren Anteil an der Huber-Alpe veräußern, um die Pension Walser zu kaufen, die sie gemeinsam mit ihrer großen Liebe Florian leitet. Florian möchte jedoch wieder auf den Leitner-Hof und in sein früheres Leben als Landwirt zurückkehren. Was für Lisa eine berufliche Weichenstellung ist, empfindet ihre Schwester Marie als existenzielle Bedrohung. Wegen ihrer MS-Erkrankung weiß die Bergbäuerin nämlich nicht, wie lange sie ihre Tochter und den arbeitsintensiven Hof versorgen kann.

Unterdessen wird Lisa von einem Pensionsgast überrascht: Sören ist nicht nur ungewöhnlich wohlgelaunt, sondern hilft sogar in Küche und Service. Während ihr der familiäre Druck zusetzt, trifft Sören bei Lisa den richtigen Ton.

Nach ihrem Seitensprung steht Lisa vor einer Entscheidung: Kann sie mit Sören weiter im Walsers zusammenarbeiten? Nicht nur Schuldgefühle, sondern auch die Anziehungskraft des neuen Pensionsbesitzers setzen ihr zu. Die liierte Geschäftsführerin weiß, wie gefährlich ihr intimes Geheimnis ist.

Vertrauen kann Lisa auf die Verschwiegenheit ihrer Schwester Marie, die ihr zum Erwerb der Pension rät. Dass Lisa zögert, ein überraschend großzügiges Verkaufsangebot von Sören anzunehmen, macht den bislang nichtsahnenden Florian stutzig. Immer weniger versteht er seine große Liebe und vertraute Partnerin. Mit seinem Bruder Georg startet er indes eine Unterstützungsaktion gegen den Aufkauf traditionsreicher Höfe durch Spekulanten.

Sendetermine: Wann werden die neuen Folgen 11 und 12 von "Daheim in den Bergen" ausgestrahlt?

Wann die Folgen 11 und 12 von "Daheim in den Bergen" ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt. Aktuell laufen ja erst die Dreharbeiten im Allgäu.

Aktuell steht auch noch die Ausstrahlung der Folgen 9 und 10 aus ("Leben und Tod" und "Auf neuen Wegen"). Die beiden Folgen wurden im vergangenen Jahr im Allgäu gedreht und noch nicht im Ersten ausgestrahlt.

Episodenliste "Daheim in den Bergen" - alle Folgen im Überblick:

Folge 1: Schuld und Vergebung

Folge 2: Liebesreigen

Folge 3: Schwesternliebe

Folge 4: Liebesleid

Folge 5: Väter

Folge 6: Auf neuen Wegen

Folge 7: Brüder - hier die Handlung

Folge 8: Die Bienenkönigin - hier die Handlung

Folge 9: Leben und Tod

Folge 10: Auf neuen Wegen

Folge 11: Blick nach vorn

Folge 12: Schulter an Schulter

