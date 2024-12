Weihnachtsaktion: Schreiben Sie besonderen Menschen ein „Dankeschön“

Ein kleines Wort, dennoch hört man es im Alltag viel zu selten: Danke. Und ganz ehrlich: Oftmals verwendet man es auch selbst nur sparsam. Das wollen wir mit unserer AZ-Weihnachtsaktion ändern. Wir wollen Menschen zu Wort kommen lassen, die sich einfach einmal bedanken möchten.

Zum Beispiel bei der netten Kollegin, die immer Kuchen für das ganze Team mitbringt - und als Sahnehäubchen gute Laune. Oder beim lieben Nachbarn, der schon so oft weiterhalf, wenn mal wieder das Auto streikte oder der Rasenmäher kaputt ging. Vielleicht geht der Dank auch an das Klinik-Team, das einen während eines Krankenhaus-Aufenthalts in diesem Jahr wie ein Sonnenschein begleitete. Oder an den fleißigen Zeitungszusteller, der im Morgengrauen bei Wind und Wetter dafür sorgt, dass ein Stück gedruckte Heimat zuverlässig im Briefkasten landet.

AZ-Aktion: Wir freuen uns auf Ihr „Dankeschön“ - schreib Sie uns

Wir freuen uns über Ihr Dankeschön! Eine Auswahl der schönsten Zuschriften veröffentlichen wir in der Weihnachtsausgabe. Sie möchten Danke sagen? Dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit zwei, drei kurzen Sätzen an: redaktion@azv.de, Stichwort: Dankeschön. Bitte jeweils Namen und Telefonnummer nennen.

Gerne können Sie uns auch ein Porträtfoto mitschicken. Selbstverständlich können Sie uns auch per Post erreichen: Allgäuer Zeitung, Heisinger Straße 14, 87437 Kempten. Redaktion: Allgäu-Rundschau. Einsendeschluss ist Donnerstag, 19. Dezember 2024.

Wir bedanken uns fürs Mitmachen!