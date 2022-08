Das erlebt die Wasserschutzpolizei Lindau am Bodensee

Kontrollen, Vermisstensuche, Fischer-Streit: Die Wasserschutzpolizei Lindau hat im Sommer alle Hände voll zu tun. Unterstützt wird sie von einem Roboter.

26.08.2022 | Stand: 18:36 Uhr

Sonne glitzert auf dem Wasser, sanft schlagen Wellen gegen den Bug, am Himmel schwebt ein Zeppelin: Die drei Insassen eines Motorbootes genießen Bodensee-Idylle pur, als sich plötzlich ein riesiger Hecht nähert.

Die drei wissen sofort, was zu tun ist. Eilig kramen sie in ihrem Gepäck nach den nötigen Utensilien: Rettungswesten und Dokumenten. Wo der Hecht auftaucht, kann es Ärger geben. Es handelt sich allerdings nicht um einen Raubfisch, sondern um den Stolz der Wasserschutzpolizei (Wapo) Lindau: „Hecht“ heißt das 20 Meter lange und 18 Tonne schwere Polizeischiff, mit dem Wapo-Leiter Klaus Achtelstetter und seine Kollegen Christian Rauch und Jürgen Pogutter auf See-Streife unterwegs sind.

Kontrollen auf dem Bodensee: „Die Leute sind auf dem Wasser entspannter“

„Grüß Gott, die Zulassung bitte“, sagt Achtelstetter. Die Bootsinsassen haben alle Papiere sowie die geforderte Notfallausrüstung an Bord. Locker werden ein paar Worte gewechselt. „Auf dem See ist die Stimmung eine andere als bei Kontrollen im Straßenverkehr“, sagt Achtelstetter. „Die Leute sind auf dem Wasser entspannter.“ Die acht Angehörigen der bayerischen Bodensee-Wapo haben freilich ein straffes Programm: 1000 Boots- und 250 Fischereikontrollen ziehen sie jährlich auf dem Obersee durch. Dazu kommen etwa 15 bis 20 Einsätze bei Seenot.

Zuständig sind Achtelstetter und seine Kollegen für einen 18 Kilometer langen Uferstreifen zwischen Lindau und Nonnenhorn. Maximal 4,5 Kilometer geht es hinaus bis zur Seemitte. Die andere Seite liegt in der Obhut der österreichischen Beamten. Auch badenwürttembergische und Schweizer Polizisten sorgen für Sicherheit auf dem 64 Kilometer langen Bodensee, auf dem 60.000 Boote und Schiffe zugelassen sind.

„Insgesamt sind wir etwa 150 Beamte. Die Zusammenarbeit über die Ländergrenzen klappt hervorragend“, sagt Achtelstetter. Der 59-jährige ist seit über 30 Jahren Seesheriff mit Leib und Seele. Doch so friedlich das Wasser sich an diesem Tag präsentiert, ist es nicht immer. „Laut Untersuchungen können die Wellen vor Lindau bis zu 3,60 Meter hoch werden“, sagt Achtelstetter.

Fallwind auf dem Bodensee kann zur lebensbedrohlichen Gefahr werden

Besonders tückisch: Fallwind aus den Alpen kann die Bedingungen auf dem See rasch ändern – und zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. So verunglückte im Vorjahr ein Tourist tödlich in den Fluten, der trotz Sturmwarnung mit einem Schlauchboot zu einer Seequerung aufgebrochen war. Er ist das jüngste Opfer unter den 100 Leichen, die auf dem Grund des „Schwäbischen Meers“ vermutet werden. Dazu zählen auch Opfer von Flugzeugabstürzen. Seit 1947 führt die Polizei eine Übersichtsliste.

Manchmal werden Leichen gesichtet und geborgen. So wie im August 2021, als es der Wapo zusammen mit der Kripo gelang, einen bei einem Bootsausflug ertrunkenen Senioren in 40 Meter Wassertiefe ausfindig zu machen. Dabei half die Auswertung von Handy- und Strömungsdaten sowie der Einsatz von Sonar-Messtechnik, die eine Ortung mittels ausgesandter Schallimpulse ermöglicht.

Wapo-Leiter Klaus Achtelstetter präsentiert den Tauchroboter „ROV“. Bild: Tobias Schuhwerk

Auch bei der Bergung kam modernste Technik zum Einsatz: Tauchroboter „ROV“ hat einen Greifarm und wird mit einer Leine nach oben gezogen. Den schrecklichsten Fund in Achtelstetters Amtszeit machte ein Segler Ende der 1990er-Jahre, der einen toten Säugling im Wasser entdeckte und die Polizei verständigte. „Diesen Anblick werde ich nie vergessen“, sagt Achtelstetter. Das Baby war mutmaßlich von seinen Eltern ausgesetzt worden. Den Fall übernahm die österreichische Kripo.

Auch Achtelstetter wurde fast zum Opfer einer Straftat, als ein Streit unter Fischern auf dem See eskalierte. Der Sohn eines österreichischen Anglers bedrohte deutsche Kollegen und die Polizei mit einer Schusswaffe. Mit gezückten Pistolen gelang es schließlich, den Mann zum Aufgeben zu überreden. „Der See“, sagt Klaus Achtelstetter, „ist jeden Tag anders“.

Und er bietet jeden Tag neue Überraschungen.

