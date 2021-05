Das Ferien-Wetter im Allgäu: Ab Sonntag wird es endlich etwas sommerlich

Das Wetter im Allgäu wird in den kommenden Tagen eher trüb. Immerhin: Richtung Wochenende wird es endlich wärmer.

26.05.2021 | Stand: 07:41 Uhr

Nach einem kurzen Zwischenhoch mit einigen Sonnenstunden in Teilen Deutschlands bringt Tief "Nathan" auch dem Allgäu wieder trübes Wetter. Die Sonne macht sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rar und es gibt Schauer, vereinzelt Gewitter und kräftigen Wind.

Heute am Mittwoch ist es im Allgäu meist bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad in Buchloe, 13 Grad in Kempten und 16 Grad in Füssen. Nachts sinken die Temperaturen teilweise sogar bis knapp über die Gefriergrenze.

Der Donnerstag wird erneut bewölkt

Auch an den Folgetagen wird den Meteorologen zufolge keine Wetterbesserung eintreten. Donnerstag wird es meist stark bewölkt sein mit wiederholten Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad im Kleinwalsertal und 16 Grad in Lindau. Im Oberallgäu werden 13 Grad erreicht.

Wetter: Nächste Woche könnte im Allgäu der Sommer Einzug halten

Immerhin: Danach deuten sich den Meteorologen zufolge eine Trendwende an. Zwar wird es am Samstag im Allgäu erneut eher wolkig sein. Aber: "Am Wochenende geht es weiter aufwärts mit den Temperaturen. Meist sind es dann schon Höchstwerte um oder über 20 Grad. Auch die Sonne scheint wieder häufiger", meldet wetterkontor.de. Und wetteronline spricht gar von einem "Paukenschlag": "Pünktlich zum Start in den meteorologischen Sommer (1. Juni) sieht es nach Spitzenwerten von 25 Grad und mehr aus."

Auch für das Allgäu werden von Sonntag bis Mittwoch zwischen 13 und 15 Sonnenstunden pro Tag erwartet. Die Temperaturen sollen dann auf bis zu 22 Grad steigen.

Seit Wochen zeigt sich das Wetter fast durchgehend von seiner unfreundlichen Seite. Der März war fast ein Wintermonat und auch der April fiel kälter als gewöhnlich aus. So beginnt der Sommer in den Allgäuer Alpen auch für Zehntausende Kühe mit Verspätung. Der Alpwirtschaftliche Verein Allgäu (AVA) und der Almwirtschaftliche Verein Oberbayern teilten jüngst mit, dass in den höheren Bergregionen derzeit noch zu viel Schnee liege, um die Tiere auf die Weiden zu führen. Der Auftrieb werde deshalb voraussichtlich ein bis zwei Wochen später erfolgen als üblich, in Hochlagen teilweise wohl erst Mitte Juni.

