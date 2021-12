Mit Karl Lauterbach wird ein ausgewiesener Fachmann Bundesgesundheitsminister. Doch welche Erwartungen und Wünsche hat man im Allgäu an den SPD-Politiker?

09.12.2021 | Stand: 15:01 Uhr

„Ein Minister, der Ahnung von seinem Ressort hat? Jetzt dreht die Politik völlig durch!“ So kommentierte die Heute-Show, ein Satiremagazin des ZDF, die Entscheidung, dass der SPD-Politiker Karl Lauterbach Bundesgesundheitsminister wird. Lauterbach, der den Wahlkreis Leverkusen/Köln-Mülheim im Bundestag vertritt, ist Mediziner und gilt als ausgewiesener Experte rund um Gesundheitsthemen. Doch was erhofft man sich im Allgäu vom neuen Minister – in Krankenhäusern, Arztpraxen und in der Wirtschaft?