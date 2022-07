"Das ist erschreckend": Lehrermangel an Allgäuer Mittelschulen spitzt sich zu

Immer häufiger kommen Lehrkräfte ohne entsprechende Ausbildung zum Einsatz, kritisieren Schulleiter. Wie das Kultusministerium für mehr Nachwuchs sorgen will.

26.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

An manchen Grund- und Mittelschulen spitzt sich die Personalsituation zu. Weil es an Vollzeitkräften mangelt, kommen immer häufiger Lehrer zum Einsatz, die über keine entsprechende Ausbildung verfügen. Zum Beispiel Fremdensprachen-Assistenten, Schulbegleiter oder Lehramtsstudenten aus höheren Semestern. Dabei sei gerade an den Mittelschulen die pädagogische Kompetenz besonders gefragt: Das sagt Robert Hackenberg, Vize-Vorsitzender im bayerischen Schulleitungsverband und Rektor der Grund- und Mittelschule Memmingen-Amendingen, mit Blick auf den Fachkräftemangel in Handwerksberufen. „Das ist das Klientel, das wir jetzt brauchen.“ (Lesen Sie auch: Warum zwei Oberallgäuer nicht Lehrer werden können - obwohl sie unbedingt wollen)

