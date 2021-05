In Bayern dürfen Fitnessstudios ab einer Inzidenz unter 100 öffnen. Rückerstattungen, vorzeitige Kündigung: Worauf Kunden bei ihrem Vertrag achten sollten.

Von David Holzapfel

26.05.2021 | Stand: 10:18 Uhr

Der Hula-Hoop-Reifen kann wieder in den Keller verbannt, der Hometrainer in die Ecke gestellt werden. In Bayern dürfen Fitnessstudios in der Corona-Pandemie seit Freitag wieder öffnen – vorausgesetzt, die Inzidenz liegt stabil unter 100. Eine gute Nachricht für Betreiber, Mitarbeiter und Kunden. Doch vor allem aus Verbrauchersicht bleiben aktuell noch viele Fragen ungeklärt. Das Konfliktpotenzial ist groß.