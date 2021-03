Das sind die Corona-Regeln in Kempten ab 8. März 2021

Aktuelle Corona-Regeln in Kempten: Ab 8. März 2021 gelten in der Stadt wieder neue Regeln, Verbote und Freiheiten. Hier der Überblick aktuell.

04.03.2021 | Stand: 21:22 Uhr

Neue Corona-Regeln ab 8. März 2021 in Kempten: Von Montag an treten hier wieder aktuell mehrere Änderungen in Kraft. Grund sind die neuen Vorgaben von Bund und Ländern, die auch in Bayern Schritt für Schritt umgesetzt werden. Entscheidendes Kriterium für die Gesetze und Freigaben ist auch in Kempten die Sieben-Tage-Inzidenz (hier die aktuellen Werte im Allgäu im Überblick).

Hier die voraussichtlichen Corona-Regeln in Kempten ab 8. März 2021

Corona-Regeln für Treffen und Kontakte in Kempten: Ab Montag sind in Kempten wieder Treffen mit bis zu fünf Menschen aus einem anderen Hausstand möglich. Sofern die Inzidenz stabil unter 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner sinkt, können Treffen von bis zu drei Haushalten mit maximal zehn Personen erlaubt werden. Ab einer Inzidenz von 100 ab dem zweiten darauffolgenden Werktag werden die Möglichkeiten wieder auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt. Kinder bis 14 Jahren werden generell nicht mitgerechnet.

Corona-Regeln ab 8. März für Geschäfte in Kempten: Für den Einzelhandel in Kempten bleibt die Inzidenz das entscheidende Kriterium. Liegt diese stabil unter 50, dürfen Geschäfte Kunden hereinlassen. Wie viele Kunden kommen dürfen, ist abhängig von der Ladengröße. Die aktuelle Begrenzung liegt bei einem Kunden je zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus einen Kunden je 20 Quadratmeter.

Corona-Regeln ab 8. März für den Sport in Kempten:

Unter dem 50-er Wert ist kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen im Außenbereich wieder erlaubt, auch auf Außensportanlagen wie Tennis- oder Golfplätzen.

Zwischen 50 und 100 reduziert sich die erlaubte Teilnehmerzahl bei Individualsport auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten oder bei Kinder bis 14 Jahren auf Gruppen bis 20 Personen.

Corona-Regeln ab 8. März für Buchhandlungen und Stadtbibliothek in Kempten: Auch Buchhandlungen und die Stadtbibliothek sind ab Montag, 8. März, in Kempten wieder geöffnet. Mit den Öffnungsperspektiven werden ebenso öffentliche Einrichtungen wie das Jugendhaus, Museen, Stadtteiljugendtreffs, das Altstadthaus wie auch das Mehrgenerationenhaus unter Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen wieder ihre Türen öffnen können.

Neue Regeln: Machen auch Kinos, Lokale und Hotels in Kempten wieder auf?

Für Kinos und Theater sind frühestens ab dem 22. März Öffnungen möglich. Dies gilt auch für die Außengastronomie, also etwa Biergärten, und Sport in Innenräumen beziehungsweise Kontaktsport im Außenbereich. Über weitere Öffnungen und Perspektiven für Hotels oder Reisen soll dann frühestens bei der Konferenz von Bund und Ländern am 22. März gesprochen werden.

