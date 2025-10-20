Das sind die fünf schönsten Wanderungen mit Kinderwagen im Allgäu

Moor, Fluss oder Panoramatal – das Allgäu ist ein wahres Paradies für Familien, die gemeinsam draußen unterwegs sein möchten. Zwischen sanften Hügeln, klaren Seen und idyllischen Dörfern warten unzählige Wege, die auch mit Kinderwagen bequem begehbar sind. Statt steiler Anstiege und schmaler Pfade bieten sie gut befestigte Strecken, kleine Abenteuer am Wegesrand und genügend Rastplätze für Picknick oder Spielpause.

Ob erste Erkundung mit Baby oder Familienausflug mit Kleinkind – im Allgäu wird Wandern zum Erlebnis für alle Altersstufen. Die folgenden fünf Touren zeigen, wie abwechslungsreich und familienfreundlich die Region sein kann.

Für alle Touren gilt: Eine gute Vorbereitung ist wichtig. Mit Blick auf das Wetter ist warme Kleidung oder - je nach Jahreszeit - ausreichend Sonnenschutz nötig.

Hörspiel-Abenteuer im Pfrontener Moor

Bei der Audio-Wanderung „Magnus und das geheimnisvolle Moor“ geht es mit der Pfronten Outdoor App auf eine fantasievolle Reise. Entlang des 2,2 Kilometer langen Rundwegs erzählen Audiodateien die Geschichte des Jungen Magnus, der im Moor ein Abenteuer erlebt. Flach, kinderfreundlich und voller Naturgeräusche – ideal für Familien mit kleinen Kindern.

Genussvolle Talwanderung durch Pfronten

Einmal quer durch alle 13 Ortsteile Pfrontens führt diese 17 Kilometer lange Tour. Kapellen, die Kirche St. Nikolaus, alte Mühlen und Aussichtspunkte säumen den Weg.

Die Route verläuft überwiegend auf asphaltierten Wegen und ist daher perfekt für Kinderwagen geeignet. Immer wieder laden Ruhebänke und der Alpengarten zu Pausen ein.

Glückskraft-Weg in Kettershausen – Wasser spüren

Der 10 Kilometer lange Glücksweg entlang der Günz zeigt eindrucksvoll, wie lebendig renaturierte Flusslandschaften sein können. Kneippstelle, Barfußwiese und Naschgarten machen den Weg zum Erlebnis für Kinder. Besonders schön: die Rastplätze bei Mohrenhausen und Zaisertshofen.

Genussrunde ab Center Parcs Park Allgäu in Leutkirch

Vom Allmishofer Tor startet eine leichte Wanderung über die Allgäuallee nach Urlau. Dort lockt die Allgäuer Genussmanufaktur mit Café, Brauerei und Handwerkskunst.

Über Wiesen und Wälder führt der knapp 7 Kilometer lange Rundweg zurück – eine ideale Tour für Familien mit Kinderwagen und Appetit. Parkmöglichkeiten gibt es bei Center Parks in Leutkirch.

Entlang der Vils zur Kalbelehof Alpe

Ab dem Gasthof Vilstalsäge (Parkmöglichkeiten beim Spielplatz Vilstal) führt ein malerischer Weg durch das romantische Vilstal. Nach knapp 5 Kilometern erreicht man die Kalbelehof Alpe, wo im Sommer eine gemütliche Einkehr wartet. Wer noch Kraft hat, kann bis zum Gasthof Rehbach im Tannheimer Tal weiterwandern.

