Das sind laut Manager Magazin die reichsten Menschen im Allgäu

Das Manager Magazin hat eine Liste mit den 500 reichsten Deutschen veröffentlicht. Welche Allgäuer 2023 auf der Liste auftauchen und woher ihr Vermögen stammt.

23.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

40,5 Milliarden Euro, oder 40.500.000.000 Euro - so groß soll das Vermögen der reichsten Deutschen sein. Die Geschwister Stefan Quandt und Susanne Klatten, beide Erben des BMW-Industriellen Herbert Quandt, sind Dauergäste in den Top-5 der Liste der 500 reichsten Deutschen, die das Manager Magazin jedes Jahr veröffentlicht. Im Vergleich dazu wirken die reichsten Allgäuer vielleicht wie arme Schlucker, doch auch in der Region gibt es Menschen und Familien, die sich beachtliche Vermögen erwirtschaftet haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.