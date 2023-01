Das wird teuer: Raser auf der B12 mit Tempo 173 geblitzt

Den Führerschein ist er erstmal los: Auf der B12 bei Germaringen ist ein Autofahrer geblitzt worden, der 73 Stundenkilometer zu schnell unterwegs war.

Vier Stunden lang hat die Verkehrspolizei am Mittwochvormittag (4. Januar) auf der B12 bei Germaringen nahe Kaufbeuren Tempokontrollen durchgeführt. Betroffen waren Autofahrer, die in Fahrtrichtung München unterwegs waren.

Die zulässige Geschwindigkeit auf der B12 beträgt in diesem Bereich 100 km/h. Tatsächlich hielten sich aber längst nicht alle Fahrer daran. "Von den rund 2300 Fahrzeugen, die zu dieser Zeit unterwegs waren, fuhren 99 zu schnell", berichtete die Polizei am Freitag. 35 Fahrzeugführer waren so schnell, dass sie mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen müssen. Auf zwei dieser Fahrzeugführer komme ein einmonatiges Fahrverbot und rund 1000 Euro Geldbuße zu.

Negativer Spitzenreiter war laut Polizei ein Fahrzeug mit Kaufbeurer Zulassung, der auf der B12 mit 173 km/h unterwegs war. Auf den Fahrer kommen zwei Monate Fahrverbot und eine Geldbuße in Höhe von 1200 Euro zu.

Seit Herbst 2021 gilt in Deutschland ein neuer Bußgeldkatalog, der unter anderem deutlich härtere Strafen für Temposünder vorsieht. Ob Strafen Raser wirklich abschrecken, ist allerdings umstritten. So kamen Forscher gerade erst in einer Studie zu dem wenig euphorischen Schluss, dass die Bußgelderhöhung nur einen "überschaubaren Erfolg" hatte. Denn zwei Drittel der Autofahrerinnen und Autofahrer lassen sich demnach "von einer bloßen Erhöhung des Bußgeldes nur begrenzt beeindrucken".

Dabei müssten die Stellschrauben lediglich ein wenig angezogen werden. Würde es beispielsweise bereits ab einer Geschwindigkeitsübertretung von elf statt bisher 21 Kilometern pro Stunde einen Punkt in Flensburg geben, hätte das der Studie zufolge "einen deutlichen Effekt auf das Verhalten und damit auf die Verkehrssicherheit". Auch Kontrolldruck sorge dafür, dass Fahrerinnen und Fahrer eher bereit sind, den Fuß vom Gas zu nehmen. "Die meisten Kraftfahrer haben im Kopf eine Rechnung aus Entdeckungswahrscheinlichkeit und Bußgeldhöhe", sagte Unfallforscher Siegfried Brockmann bei der Vorstellung der Studie. "Ist nur eines von beiden niedrig, steigt die Bereitschaft zu Geschwindigkeitsübertretungen."