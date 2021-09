Bald ist Herbstanfang 2021 - und das sind die Bauernregeln

„Ebbe und Flut gibt’s nicht nur am Meer, wie man hier am Sticher Weiher in Oy-Mittelberg meinen könnte. Natürlich ist aber hier das Wasser, wie an vielen Allgäuer Seen im Herbst, kurz vor dem Winter abgelassen worden“: Ins Auge gefallen ist Walter Schwarzmann beim Vorbeiradeln „natürlich sofort das Blau des Bootes im Kontrast zu den Herbstfarben und den Spiegelungen im Wasser. Der Ruderstellung nach sieht es aus, als ob das Boot fluchtartig verlassen wurde.“