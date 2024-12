Allgäuer Dekanin: „Der Angst nicht so viel Raum geben“

ALLGÄUER ZEITUNG: Frau Löser, was waren für Sie in diesem Jahr Höhepunkte, was behalten Sie besonders in Erinnerung?

DOROTHEE LÖSER: Im April bin ich ins Allgäu gezogen - und es gab ein rauschendes Willkommensfest. Viele aus dem Dekanat waren da, wir sind ja fast 80 Hauptamtliche. Die St. Mang-Kirche war voll. Ich wurde von der Stadt, von den Landräten, von der Diakonie und von den Kollegen der Katholischen Kirche ganz rührend begrüßt. Das werde ich so schnell nicht vergessen.

