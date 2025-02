Bei Protest in Sonthofen: Gegendemonstrantin wird mit Messer erwischt

Am Freitagnachmittag hat in Sonthofen eine Demo der Gruppe „Sonthofen for Future“ stattgefunden. An der Demo nahmen laut Polizeiangaben zwischen 250 und 300 Personen teil. Das führte zu einer Gegendemonstration.

Gegendemo in Sonthofen war nicht angemeldet

Eine kleine Gruppe von Gegendemonstranten hatte sich am Rathausplatz versammelt. Allerdings kam es der Polizei zufolge lediglich zum verbalen Austausch der unterschiedlichen politischen Ansichten. Weil die Gegendemo nicht angemeldet war, leitete die Polizei gegen den Versammlungsleiter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Auch auf eine andere Gegendemonstrantin kommt jetzt Ärger zu.

Bewaffnet zur Gegendemo in Sonthofen: Demonstrantin kriegt Ärger

Die Frau trug trotz dem bei Kundgebungen geltenden Bewaffnungsverbot ein Messer am Gürtel. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten das Messer. Zu weiteren Vorfällen kam es nicht. Auch in Kempten fanden am Freitag und am Wochenende Demos statt. So gab es in der Stadt unter anderem am Samstag den ersten „Christopher Street Day“.