Drei Demos an drei Tagen: Polizei zieht Bilanz nach Protest-Wochenende in Kempten

Am Wochenende haben in Kempten verschiedene Demos stattgefunden. Dabei ging es nicht nur um die bevorstehende Bundestagswahl. Denn erstmals fand in Kempten ein „Christopher Street Day“ (CSD) statt. Der CSD ist ein weltweiter Protesttag, an dem die LGBTQ+-Gemeinschaft für ihre Rechte und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung demonstriert.

Wie lief der erste CSD in Kempten?

Das Demo-Wochenende startete am Freitag. Laut Polizei liefen 325 „Fridays for Future“-Anhänger zum global aufgerufenen Klimastreik durch die Innenstadt. Am Samstag stieg ab 11:55 Uhr dann der erste CSD Kempten unter dem Motto „Wähl Liebe“. Bei dem Demozug, der sich ebenfalls durch die Innenstadt bewegte, nahmen 330 Menschen teil. Beide Versammlungen verliefen der Polizei zufolge friedlich.

AfD-Wahlkampfveranstaltung löst Gegendemo aus

Am Sonntag fand in der Markthalle eine Wahlkampfveranstaltung der AfD statt. Knapp 180 Menschen besuchten die Veranstaltung. Zu der Wahlkampfveranstaltung gab es einen Gegenprotest, zu dem 750 Leute kamen. Auch dies verlief laut Polizei ohne besondere Vorkommnisse.