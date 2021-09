„Der August ist sehr gut gelaufen“: Im Handel kehrt der Optimismus zurück

Nach der Krise wegen Corona geht es für viele Händler wieder aufwärts. Dazu trägt auch bei, dass Lokale wieder geöffnet sind. Doch eine bange Frage bleibt.

07.09.2021 | Stand: 18:19 Uhr

Für viele Allgäuer Einzelhändler sind bessere Zeiten angebrochen: Die niedrigen Inzidenz-Werte der vergangenen Monate sind laut Handelsvertretern einer der Gründe dafür, dass wieder mehr Kunden in die Geschäfte kommen. Positiv wirkt sich auch aus, dass Gaststätten wieder geöffnet sind. Die Lockdowns in der Corona-Krise hatten Existenzängste bei vielen Einzelhändlern ausgelöst. Der innerstädtische Handel war wegen der Online-Anbieter ohnehin schon stark unter Druck geraten.

Ein positiver Effekt

Kempten: „Dem Einzelhandel in Kempten geht es vergleichsweise gut“, sagt Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Managements. Die Händler seien mit den Umsätzen grundsätzlich zufrieden: „Es hat sich eine gewisse Normalität eingependelt.“ In den vergangenen Wochen seien viele Touristen in der Stadt gewesen, das habe sich bemerkbar gemacht. Aber auch die Einheimischen kommen Ringeisen zufolge wieder in die Innenstadt, um einzukaufen. Dazu habe auch die Öffnung der Gastronomie beigetragen. Dass jetzt zum Beispiel die Besucherbeschränkungen in Geschäften aufgehoben sind, habe einen positiven psychologischen Effekt, sagt Ringeisen: „Die Menschen trauen sich vor allem auch in kleine Läden wieder rein.“ Eine weitere Beobachtung, von der die Händler ihm berichteten: Es kommen zwar weniger Kunden ins Geschäft, aber die kaufen auch ein – und zwar im Schnitt mehr. Nun aber stelle sich die Frage: Was passiert im Herbst und im Winter? „Die rote Ampel ist nicht abschließend definiert, die Händler sorgen sich deswegen um ihr Weihnachtsgeschäft“, sagt Ringeisen. Auch Aktionen seien schwer planbar.

Kaufbeuren: Seit Anfang Juni zieren bunte Stofftücher die Kaufbeurer Fußgängerzone und einige angrenzende Gassen. Die Aktionsgemeinschaft (AK) Kaufbeuren wollte so die Rückkehr in die Normalität feiern und Lebensfreude unter den Besuchern der Altstadt verbreiten. Doch „Veranstaltungen fehlen uns spürbar. Das Zauberwort ist Kundenfrequenz – und dies erreicht man nur mit einem Gesamtkonzept aus Handel, Dienstleistung, Gastronomie und eben Veranstaltungen. Sobald ein Teil davon fehlt, wirkt es sich negativ auf die Umsätze aus“, sagt Maximilian Fischer von der Aktionsgemeinschaft. Seitdem die Gastronomie wieder offen ist, habe sich die Lage im Handel etwas entspannt, erzählt Fischer. „Davor reden wir von Einbußen von 40 bis 50 Prozent.“ Dass man neuerdings keine FFP2-Masken im Laden mehr braucht und die Quadratmeterbeschränkungen gefallen sind, hat laut Fischer keine großen Auswirkungen auf den Einzelhandel.

So stark ist der Umsatz gestiegen

Memmingen: „Der August ist bei uns sehr gut gelaufen“, sagt Mechthild Feldmeier, Geschäftsführerin von „Cornelius Gesunde Schuhe“ und Bezirksvorsitzende des schwäbischen Handelsverbands. „Wir hatten gegenüber dem Vorjahr in unserem Geschäft eine Umsatzsteigerung im zweistelligen Bereich.“ Der Hauptgrund ist laut Feldmeier die niedrige Inzidenz über den Sommer hinweg. Die neuen Corona-Regeln wie die Möglichkeit, eine OP-Maske zum Einkaufen zu nutzen, befürwortet sie. Auch Hermann Oßwald, Vorsitzender des Memminger Stadtmarketingvereins, bemerkt den Nachholbedarf der Kunden. „Die Leute kommen wieder zum Einkaufen, dennoch sind immer noch zehn bis 20 Prozent weniger Besucher in der Innenstadt unterwegs als 2019.“ Wie schätzt er die Entwicklung in den nächsten Monaten für den Einzelhandel ein? „Vorsichtig positiv“, sagt Oßwald und Feldmeier ergänzt: „Die Angst vor einem neuen Lockdown hängt nicht mehr wie ein Damoklesschwert über uns.“ Sie blicke „relativ entspannt“ in die Zukunft – auch dank der Impfungen.

Lindenberg: Karl Bufler schaut zufrieden auf die vergangenen Wochen zurück: „Die Sommerlager sind sehr gut geräumt“, sagt der Inhaber des gleichnamigen Modehauses in Lindenberg (Westallgäu). Im Vergleich sei der Sommer 2021 besser als 2020 und „so gut wie 2019“ gelaufen. Bufler ist einer von drei Vorsitzenden der Leistungsgemeinschaft Lindenberg, zu der sich etwa 40 Händler, Dienstleister und Gastronomen zusammengeschlossen haben. Alltägliche Corona-Vorgaben wie die Maskenpflicht im Geschäft seien „inzwischen eingespielt“, sagt er. Wenn jemand die Maske mal vergesse, entschuldige er sich tausendmal und gehe raus, um sie aufzusetzen. Die meisten Kunden tragen seiner Beobachtung nach weiter eine FFP2-Maske, obwohl eine solche im bayerischen Einzelhandel nicht mehr vorgeschrieben ist. „Da wird wohl der Bestand aufgebraucht“, sagt Bufler, der nach dem „sehr guten“ Sommer auf ein möglichst normales Herbstgeschäft ohne weitere Corona-Einschränkungen hofft.