Der Eis-läufer! Allgäuer Eisverkäufer verblüfft Lauf-Experten mit Top-Zeit nach nur einem Jahr Training

Nach nur einem Jahr Training meistert Eisverkäufer Dany Serio den Halbmarathon in 1:25 Stunden. Durchs Laufen nahm er fast 25 Kilo ab. Wie ihm das gelang.

21.05.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Eisverkäufer Dany Serio schmilzt dahin. So könnte man seine optische Wandlung wohl am besten beschreiben. Fast täglich wird er an seinem Arbeitsplatz im Eiscafé Venezia in der Kemptener Fußgängerzone darauf angesprochen. Sage und schreibe 24 Kilogramm Gewicht hat der 27-Jährige, den viele als Spaßmacher kennen, innerhalb von nur einem Jahr verloren. Doch das ist noch nicht alles: Der einstmals wohlbeleibte Italiener, der bei einer Körpergröße von 1,69 Metern 96 Kilo wog, sorgt nun als Läufer für Aufsehen. Beim Halbmarathon (21,1 Kilometer) im Rahmen der „Seitz Laufsportwochen“ in Kempten lief er auf Anhieb 1:25 Stunden. Von dieser Zeit träumen viele Hobbyläufer ein Leben lang.

Dabei hat sich Dany Serio erst vor genau einem Jahr dem Laufsport verschrieben. „Das ist schon ungewöhnlich“, sagt Veranstalter und Laufsport-Experte Joachim Saukel. „Neben Willen und Fleiß scheint er auch über ein bis dato unentdecktes Talent zu verfügen.“ Zur Entfaltung gebracht hat es Alexander Dobrawa (23) vom Laufsport-Saukel-Team, wie „Eis-Läufer“ Dany Serio erzählt: „Wir kannten uns von der Arbeit. Irgendwann hat mich Alex einfach zum Laufen mitgenommen. Ich hatte gar kein Ziel, wollte nur ein bisschen abnehmen. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Es hat mir von Anfang an großen Spaß gemacht.“

Laufen: Einsteiger schafft Halbmarathon in 1:25 - so viel Training benötigte er

Mittlerweile laufen die beiden Kumpels bis zu fünf Mal pro Woche in aller Frühe in knackigem Tempo durch Kempten und Umgebung. Teils sind Venezia-Chef Adriano Colle (49), der schon viele extreme Ausdauer-Rennen bestritten hat, und dessen Tochter Elisabetta (25) mit von der Partie. „Pro Woche laufe ich um die 70 Kilometer“, gibt Dany Serio Einblicke in sein Training. Während Anfangs vor allem flache Runden an der Iller auf dem Programm standen, zündet er heute auch in den Bergen den Turbo. Er stürmt aufs Burgberger Hörnle oder aufs Ofterschwanger Horn. Beim „Skyrace“ am 18. Juli in den Dolomiten will er 22 Kilometer gespickt mit 1750 Höhenmetern bewältigen. Den höchsten Punkt erreichen die Läufer auf dem Piz Boe in 3152 Metern Höhe. Solche Pläne hätten vor einem Jahr wohl noch für Lacher gesorgt. „Wahnsinn, wie sich Dany entwickelt“, lobt Lauf-Kumpel Alex Dobrawa.

Läuft: Eisverkäufer Dany Serio hat das Laufen für sich entdeckt - für unser Foto sprintete er mit seinem geliebten Gelato in der Hand. Bild: Martina Diemand

Das gilt auch mit Blick auf die Figur des Eisverkäufers, der gebürtig aus dem Cadore Tal bei Cortina d’Ampezzo im Norden Italiens stammt. „Dass ich fast 25 Kilo abgenommen habe, liegt fast ausschließlich am Laufen. Klar, habe ich ein bisschen weniger gegessen. Aber eine Diät gab es nicht“, betont der Senkrechtstarter und macht anderen Mut. „Pasta, Pizza, Fleisch und natürlich Eis – alles kein Problem. Solange man mehr verbrennt als verschlingt“, verrät er schmunzelnd. Mit seinem geliebten Gelato (am liebsten Mango- oder Pistazieneis) belohnt sich der „Eisläufer“ für hartes Training.

Über sein läuferisches Talent ist der frühere Hobby-Boxer selbst erstaunt. „In der Schule bin ich da nie aufgefallen. Und als ich vor einem Jahr mit dem Laufen anfing, war ich nach fünf Kilometern total platt“, gesteht er. Nach seinem beeindruckenden Halbmarathon-Debüt ist man in der Allgäuer Läuferszene gespannt, wie sich „Running Dany“ künftig weiterentwickelt. „Wenn er strukturiert trainiert und mit so viel Spaß und ohne Verletzungen dabeibleibt, ist noch einiges drin“, sagt Experte Saukel.

Motivation hat Dany Serio genug. Die Bestzeit von Fußgängerzonen-Nachbar Florian Eberle („Früchte Pan“), der wie er selbst immer für einen guten Spruch zu haben ist, steht bei 1:18 Stunden. „Das muss ich unbedingt auch noch schaffen“, sagt Dany Serio grinsend.

