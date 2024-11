Wie wird das Allgäu-Wetter am 1. Advent - und wann kommt der Schnee?

Trotz Schnee und Kälte in den vergangenen Tagen: Der am Samstag zu Ende gehende November war im Allgäu, Kleinwalsertal und am Bodensee insgesamt wieder um 0,5 bis 1 Grad zu warm - in den Bergen sogar um 2 Grad. Das teilt Meteorologe Joachim Schug mit. Als Referenzzeitraum blicken die Fachleute dabei auf Werte der vergangenen 30 Jahre. „Vor 50 Jahren wäre dieser November sogar um zwei bis drei Grad zu warm gewesen“, betont Schug.

November brachte mehr Sonnenstunden ins Allgäu

Insgesamt gab es im November mehr Sonnenstunden, nur etwa 60 bis 80 Prozent der üblichen Niederschläge habe es gegeben. Der „goldenen November“ zeigte sich vor allem in den Bergen, sagt Schug. Der Meteorologe stammt aus Sonthofen, ist mittlerweile pensioniert und hat bereits in der Vergangenheit häufig für unsere Redaktion die Wetterlage eingeschätzt.

Meteorologe: Für diese Jahreszeit gibt es zu wenig Schnee

Über das kommende Wochenende setzt sich unter Hochdruck-Einfluss trockenes und zunehmend schönes Wetter durch, teilt Schug mit. Generell gelte: „Der etwa halbe Meter Schnee in den Bergen ist übrigens zu wenig für die Jahreszeit“, erläutert er. Am Sonntag, 1. Advent, soll es sonnig werden. Morgens müsse man mit Frost rechnen, am Bodensee ziehe Nebel auf.

Schneit es noch im Dezember?

Nach allen Wettermodellen soll der Dezember „insgesamt auch zu warm ausfallen“. Damit dürfte das Jahr 2024 das wärmste seit dem Beginn der Messungen werden, sagt Schug mit Blick auf die klimatischen Veränderungen. Neuschnee könnte es im Dezember dennoch geben. Schug erwartet, dass es zwischendurch „schon mal schneit“.