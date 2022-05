Wetterdienst warnt: Starke Gewitter im Allgäu

Jetzt kommt Regen und Hagel ins Allgäu: Am Donnerstagabend (12. Mai) warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigen Gewittern in Teilen des Allgäus.

12.05.2022 | Stand: 21:52 Uhr

Es hatte sich angekündigt: Die Nacht im Allgäu wird vermutlich eher ungemütlich. Nach dem warmen und trockenen Donnerstag ziehen von Westen her Gewitter auf. Und die können laut Deutschem Wetterdienst heftig ausfallen.

Wetterdienst warnt: Sturmböen und Starkregen im Allgäu

In Kaufbeuren, dem Ostallgäu, in Memmingen und dem Unterallgäu warnt der DWD vor "starken Gewittern". Das heißt: Es kann Sturmböen (bis 75 km/h) und Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde oder Hagel geben. Das ist Meldestufe 2 von 4. Die Gewitterfront zieht sich bis nach Augsburg, so der Wetterdienst. Inzwischen (Stand 21.50 Uhr) warnt der DWD auch für den Landkreis Lindau.

Für den Bereich Landsberg/Starnberg gilt nun auch schon eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel.

Verschont bleiben sollen vor starken Gewittern zunächst das Oberallgäu und Kempten - zumindest laut Deutscher Wetterdienst.

Die Wetter-Warnung des DWD gilt zunächst größtenteils bis 23.30 Uhr, kann aber verlängert werden. Mehr Infos unter dwd.de.

