Deutscher Wetterdienst warnt vor Dauerregen und schwerem Gewitter im Allgäu

08.07.2021 | Stand: 20:19 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor heftigem Regen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Allgäu: Von Süden her zieht demnach ein Starkregengebiet auf, in das einzelne Gewitter eingelagert sind, so der DWD. Dabei könne es zu heftigem Starkregen mit Mengen um 35 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde kommen.

"Über einen längeren Zeitraum von sechs Stunden muss mit Mengen von 50 bis 70 Lieter pro Quadratmeter gerechnet werden", so die Meteorologen weiter. Auch lokale Hagelansammlungen sowie Sturmböen um 75 Stundenkilometer könnten auftreten, heißt es.

Auch Freitagmorgen soll es regnen, später auch gewittern. Im Tagesverlauf soll aber die Sonne durchkommen. Die Temperaturen: 19 bis 25 Grad.

