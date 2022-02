Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm im Allgäu - Oberallgäu, Unterallgäu, Kempten, Ostallgäu

Nur drei Tage nach Sturm "Antonia" warnt der Deutsche Wetterdienst erneut vor Sturmböen im Allgäu.

24.02.2022 | Stand: 16:46 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagnachmittag eine Warnung vor "markantem Wetter" im Allgäu herausgegeben. Demnach muss in der Region vielerorts mit Sturmböen gerechnet werden.

Die Sturmwarnung des DWD gilt für

Kempten

Memmingen

Oberallgäu

Unterallgäu

Ostallgäu

Lindau

Kaufbeuren

Dem Wetterdienst zufolge werden die Sturmböen erstamls am Donnerstagabend auftreten und sich dann bis in den frühen Freitagmorgen ziehen. "Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", hieß es in der Warnung.

Vor einer Woche waren nacheinander drei Sturm- und Orkantiefs durch Teile Europas gezogen. Mehrere Menschen starben dabei. Bei uns war vor allem Norddeutschland betroffen, allerdings kam es auch in Bayern zu Beschädigungen und Verkehrsbehinderungen. Während der Unwetterserie waren bundesweit nach Bahn-Angaben zeitweise Streckenabschnitte mit einer Gesamtlänge von 6000 Kilometern nicht befahrbar.

