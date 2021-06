Deutschlands „bestes Heimatmuseum“ steht in Kempten

Die Hamburger Stiftung „Lebendige Stadt“ hat das Kempten-Museum im Zumsteinhaus ausgezeichnet. Beworben hatten sich 251 Museen aus ganz Deutschland.

16.06.2021 | Stand: 12:25 Uhr

Die Hamburger Stiftung „Lebendige Stadt“ hat das Kempten-Museum im Zumsteinhaus als Deutschlands bestes Heimatmuseum ausgezeichnet. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld von 15.000 Euro. „Ich freue mich sehr, dass unser neues Stadtmuseum, das Kempten-Museum, den Preis als bestes Heimatmuseum 2020 gewonnen hat. Es ist nicht nur ein Ort, der die Geschichte Kemptens beleuchtet, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger einbindet und ihnen so ein neues ‚Wohnzimmer der Stadt’ zur Verfügung stellt. Es ist zu einem kulturellen Treffpunkt in der Stadt geworden“, sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle über diese Auszeichnung.

Preiswürdig gelten zukunftsorientierte Museen

Insgesamt haben sich 251 Museen beworben. Preiswürdig waren Museen, die zukunftsorientiert handeln, indem sie die gesellschaftlichen Veränderungen aufgreifen. Dazu zählen der Einsatz moderner Technologien und inklusive Bildungsangebote, um auch neue Besuchergruppen anzusprechen und ihr Interesse für die heimatliche Geschichte und Kultur des Ortes oder der Region zu gewinnen.

Viel Lob für Themenräume und die Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger mitzugestalten

„Vorbildlich sind die besucherspezifische Ausrichtung des Museums und die partizipativen Möglichkeiten“, lobte die siebenköpfige Jury. So würden in Themenräumen wechselnd Exponate mit ihrer Geschichte präsentiert, die von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Schulen oder Kitas zur Verfügung gestellt werden. Sonderausstellungen im Kempten-Museum können von der Öffentlichkeit mitgestaltet und im Museumskino werden eigene Filmproduktionen gezeigt werden.

Großen Anklang finden auch Führungen im Kempten-Museum. Gabi Scheidl ist dabei als Bürgermeistergattin Regina RosinaNeubronner zu erleben. Bild: Ralf Lienert

Auch die Podiumsdiskussionsreihe „Bewegte Donnerstag“ fand bei der Jury Anklang. Wegen der Corona-Pandemie fanden zuletzt die Diskussionen online statt: Bürgerinnen und Bürger konnten dabei mit Experten und mit bekannten Persönlichkeiten aktuelle Themen diskutieren. Auch die Webseite des Kempten-Museums gefiel den Juroren: Dort werden unter anderem Diskussionsrunden übertragen, Filme über die Exponate gezeigt und Online-Führungen auch in Gebärdensprache angeboten.

Führungen, Workshops und umfangreiches Bildungsangebot für Kitas und Schulen

„Das barrierefreie Museum bietet Jung und Alt inklusive Mitmachstationen, vielfältige Führungen und Workshops sowie ein umfangreiches Bildungsangebot für Kitas und Schulen“, lobte die Jury. Zurecht werde daher das Museum auch als „das Wohnzimmer der Stadt“ bezeichnet. Als eines der ersten Museen in Bayern gewährte das Kempten-Museum freien Eintritt.

Museumsleiterin Dr. Christine Müller Horn freut das Lob von Experten und Bürgern

Lesen Sie auch

Kaufbeurer Puppenspielverein will sorgsam mit Erbe umgehen Museums-Auflösung

Das Lob für die partizipative und inklusive Konzeption des Stadtmuseums freut Museumsdirektorin Dr. Christine Müller Horn ganz besonders: „Eine Museumsentwicklung mit Bürgerbeteiligung ist ein langwieriger Prozess und es ist umso schöner, wenn am Ende nicht nur die lokale Bevölkerung das Museum als ‚ihren’ Ort begreift, sondern auch Museumsexperten das Ergebnis anerkennen.“

Stadtgeschichte zum Anfassen bietet das Kempten-Museum. Bild: Ralf Lienert

Neben dem Preis für das Kempten-Museum sprach die Stiftung „Lebendige Stadt“ auch Anerkennungen für einige Museen aus. Sie gingen an das Historische Museum in Frankfurt/M., das Ostfriesische Teemuseum in Norden (Niedersachsen), das Stadtmuseum in Tübingen und das Porzellanwelten Museum Leuchtenburg in Seitenroda (Thüringen).

Informationen zur Stiftung „Lebendige Stadt“

Die von Unternehmer und Mäzen Alexander Otto im Jahr 2000 gegründete Stiftung „Lebendige Stadt“ verfolgt das Ziel, die kulturelle Vielfalt und Lebendigkeit der Städte zu fördern.

Das bewegte Fördervolumen von über 33 Millionen Euro umfasst unter anderem die Grüngestaltung des Essener Krupp-Parks, die künstlerischen Illuminationen des Berliner Reichstagsgebäudes und Kölner Rheinufers sowie die Neugestaltungen des Hamburger Jungfernstiegs.

Weitere Informationen zur Stiftung unter www.lebendige-stadt.de

Lesen Sie auch: Die offenen Museen sind vor allem für Touristen ein Glücksfall