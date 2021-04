"Deutschlands schönster Wanderweg 2021": Mehrtagestour in den Allgäuer Alpen ist nominiert - Jetzt abstimmen

Das Wandermagazin kürt "Deutschlands schönste Wanderwege 2021": Eine Mehrtagestour in den Allgäuer Alpen ist nominiert. Welche es ist und wie abgestimmt wird.

21.04.2021 | Stand: 12:04 Uhr

Deutschlands schönster Wanderweg 2021: Die Fachzeitschrift Wandermagazin kürt auch in diesem Jahr „Deutschlands Schönsten Wanderweg“ in den Kategorien Mehrtagestouren und Tagestouren. Insgesamt stehen beim Online-Voting 25 nominierte Wanderwege in zwei Kategorien zur Wahl. Bis zum 30. Juni kann im Wahlstudio des Magazins abgestimmt werden.

Erfreulich aus Allgäuer Sicht: In der Kategorie "Mehrtagestouren" ist der Grenzgänger nominiert. Bei der anspruchsvollen Tour inmitten der Allgäuer Alpen werden an sechs Tagen knapp 85 Kilometern mit 7.000 Höhenmeter zurückgelegt. Das Herzstück ist die ständige Überschreitung der österreichischen und deutschen Grenze zwischen Tannheimer Tal, Hintersteiner Tal und dem Lechtal. Übernachtet wird in Berghütten. Hier ein Überblick über die Etappen:

Etappe 1 - Bschießer, Ponten, Zirleseck & Willersalpe

Länge: 8,5 km

Höhe: Aufstieg: 1.062 hm Abstieg: 699 hm

Dauer: 5:00 h

Etappe 2 - Geißeckjoch, Schrecksee & Landsberger Hütte

Länge: 11,5 km

Höhe: Aufstieg: 1.007 hm Abstieg: 672 hm

Dauer: 6:00 h Grenzgänger-Weg: Bei der Mehrtagestour in den Allgäuer Alpen statten Wanderer auch dem Schrecksee einen Besuch ab, Bild: Simon Weixler (Archiv)

Etappe 3 - Über den Jubiläumsweg zum Prinz-Luitpold-Haus

Länge: 12,3 km

Höhe: Aufstieg: 724 hm Abstieg: 681 hm

Dauer: 6:00 h

Etappe 4 - Himmelecksattel, Hornbachjoch & Hinterhornbach

Länge: 15,4 km

Höhe: Aufstieg: 928 hm Avstieg 1.670 hm

Dauer: 7:30 h

Etappe 5 - Hinterhornbach, Hochvogel & Hintersteiner Tal

Länge: 13,8 km

Höhe: Aufstieg: 1.275 hm Abstieg 1.317 hm

Dauer: 7:30 h

Etappe 6 - Zipfelsfälle, Iseler, Kühgundkopf & Wannenjoch

Länge: 13,6 km

Höhe: Aufstieg: 1.153 hm Abstieg: 926 hm

Dauer: 7:00 h

Der Grenzgänger mit seiner wunderbaren Aussicht hat bei der Abstimmung zur Deutschlands schönstem Wanderweg 2021 in der Kategorie Mehrtagestouren eine illustre Konkurrenz.

Grenzgänger-Weg: Bei der Mehrtagestour in den Allgäuer Alpen begegnen Wanderern mit etwas Glück auch Steinböcken. Bild: Michael Munkler

Deutschlands schönster Wanderweg 2021 - diese 10 Mehrtagestouren stehen zur Wahl

