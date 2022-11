Jörg setzt auf deutsche Offenisve - Wiblishauser lobt Flick für Füllkrug-Nominierung

Füllkrug und der gebürtige Memminger Götze sind dabei. Moukoko auch. Hummels nicht. So reagieren Allgäuer Experten und die Spieler selbst auf Flicks WM-Kader.

10.11.2022 | Stand: 15:42 Uhr

Bundestrainer Hansi Flick hat am Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz den 26-köpfigen DFB-Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekanntgegeben. Für zwei Allgäuer Fußball-Experten kamen einige Entscheidungen Flicks überraschend.

Matthias Jörg (40), spielte unter anderem für den FC Memmingen, TSV Kottern und den 1. FC Sonthofen. Zuletzt war er als Spielertrainer für den FC Kempten aktiv. Seit dieser Saison ist er Sportlicher Leiter des Landesligisten. Für Jörg zählt die Nominierung der Verteidiger Thilo Kehrer und Lukas Klostermann zu den größten Überraschungen: „Kehrer hätte ich niemals mitgenommen und statt Klostermann hätte ich Mitchell Weiser nominiert“.

Wiblishauser froh über Nominierung von Füllkrug und Moukoko

Frank Wiblishauser (45), Ex-Bundesliga-Profi (1. FC Nürnberg) und seit Anfang Oktober Trainer beim Bayernligisten TSV Kottern, freut sich vor allem über die Nominierung der Stürmer Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko. „Das ist sinnvoll. So hätte ich auch entschieden.“ Füllkrug mache das deutsche Team nur schwer auszurechnen, ergänzt Jörg. „Sein Kopfballspiel ist überragend.“

Trainer des TSV Kottern: Frank Wiblishauser

Chancen auf einen Platz im DFB-Kader hatten sich auch der Allgäuer Kevin Volland (Thalhofen, AS Monaco) und der gebürtige Memminger Mario Götze (Eintracht Frankfurt) ausgerechnet. Bundestrainer Hansi Flick berücksichtigte lediglich Götze, den WM-Final-Held von 2014. Der 30-Jährige, dessen Familie aus Ronsberg im Ostallgäu stammt, steht erstmals seit 2017 wieder im Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Matthias Jörg: Mario Götze spielt aktuell Weltklasse

„Mario Götze spielt aktuell Weltklasse. Ich freue mich, dass er mit dabei ist“, sagt Jörg. Und auch Wiblishauser glaubt an die Qualitäten des offensiven Mittelfeldspielers: „Götze ist für jede Mannschaft der Welt wertvoll. Er kann Spiele allein auf aller engstem Raum entscheiden.“

Sportlicher Leiter des FC Kempten: Matthias Jörg

AS Monaco-Stürmer Kevin Volland hat es wie erwartet nicht in den Kader geschafft. Bei der Fußball-EM 2021 war der Ostallgäuer noch zu zwei Kurzeinsätzen gekommen. „Das ist schade, aber Flicks Beweggründe sind verständlich. Volland hatte bislang keine leichte Saison“, sagt Wiblishauser.

Deutschland braucht Rausch für Einzug ins WM-Finale

Generell trauen die Allgäuer Experten dem deutschen Team aber einiges zu. „Mit unserer Offensive können wir Weltmeister werden. Hinten sind wir aber nicht ganz so stark aufgestellt“, sagt Jörg. Wiblishauser zählt das DFB-Team ebenfalls zum Favoritenkreis: „Ich rechne damit, dass sie ins Viertel- oder Halbfinale kommen. Wenn sie sich in einen Rausch spielen, kann es auch für mehr reichen.“

Für einige Experten überraschend dabei ist der noch 17-jährige BVB-Youngster Youssoufa Moukoko. "Ich kann es einfach nicht glauben - letztes Jahr um diese Zeit war ich gefühlt noch weg vom Fenster, hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen und wenig Spielzeit", schreibt er seinen Followern auf Instagram. Sein BVB-Sturmpartner Anthony Modeste antwortet kurz und knapp: "Glückwunsch mein Sohn."

Augsburger Dorsch tröstet Dortmunder Hummels

Freude hier, Enttäuschung dort. BVB-Teamkollege Mats Hummels hat gewohnt ehrlich reagiert und macht in den sozialen Medien aus der Enttäuschung über seine Nicht-Nominierung keinen Hehl: "Wenig überraschend ist das eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere. Ich drücke der Mannschaft die Daumen bei der WM und werde die Zeit nutzen um wie jedes Mal mit harter Arbeit auf eine solche Erfahrung zu reagieren." Aufmunterung gibt es vom Augsburger Kicker Niklas Dorsch: "Kopf hoch, du bist eine Maschine 👊🏻"

