Merkwürdige Kässpatzen und ein Fake-Tänzelfest: Was die Künstliche Intelligenz ChatGPT über das Allgäu sagt, überrascht. Und manchmal liegt sie famos daneben.

Höflich, das muss man sagen, ist sie schon einmal, diese Maschine. Auf ein fröhliches "Griaß di, i bi dr Stephan" antwortet die KI (kurz für Künstliche Intelligenz): Grüß dich, Stephan. Wie kann ich dir helfen?

Nachdem wir uns auf das im Allgäu über 1500 Metern obligatorische "Du" geeinigt haben, möchte ich wissen: Was weiß diese Maschine, vor der Journalisten und der Suchmaschinen-Riese Google gleichermaßen zittern? In die Microsoft Milliarden investiert? Von der "Spiegel"-Netz-Kolumnist Sascha Lobo schreibt: "Über Jahrzehnte war künstliche Intelligenz ein Schlagwort, das für den Alltag der meisten Menschen irrelevant schien. Diese Phase ist nun, Ende 2022, für alle erkennbar zu Ende gegangen." (Mehr zur Funktion von ChatGPT weiter unten)

Was weiß ChatGPT über das Allgäu?

Und auf die Frage, wie denn die Allgäuer leben, antwortet ChatGPT unter anderem: Die Allgäuer sind bekannt für ihre Gastfreundschaft und ihre Freude am Feiern. Sie sind sehr stolz auf ihre Region und ihre Kultur, und viele Menschen arbeiten in der Landwirtschaft, im Tourismus oder in kleinen Handwerksbetrieben.

Große Sympathiepunkte sammelt die KI bei der Frage, ob sie den Allgäuer Dialekt kenne: Ja, ich kann den Allgäuer Dialekt sprechen. Allerdings ist der Dialekt in der Region vielfältig und unterschiedlich… Und hier hat sie freilich recht. Denn den einen Allgäuer Dialekt gibt es schließlich nicht.

Dialekte im Allgäu: ChatGPT überzeugt

Eine Schreibprobe beeindruckt: Schau, des is a guade Sach, dass mir uns kennanlerna. I bin a richtiga Allgäuer Bua und i lieb mei Heimat und de Leut hier. Im Somma geh i gern wandern und im Winter geh i gern ski fahra. Was i no am liebsten tu, is a guade Brezn essa und a Bia trinken geh. Und wenns a guade Feier gibt, dann bin i auch dabei. I hoaß di, dass du mei Heimat genauso liebst wie i und vielleicht kenn ma uns a mol bei a Feier oda beim wandern treffa.

Auch von Allgäuer Volksfesten weiß und hält die KI offenbar viel. Sie zählt die Allgäuer Festwoche auf, die vielen Viehscheide sowieso und auch Wallenstein in Memmingen. Doch frage ich nach dem Tänzelfest, fällt die Antwort so aus:

Das Tänzelfest? In Schwäbisch Gmünd und nicht in Kaufbeuren? Ein kurzer Anruf in der baden-württembergischen Kleinstadt: „Tänzelfest? Das habe ich noch nie gehört“, sagt eine Pressesprecherin lachend.

Hier zeigt sich eine enorme Schwäche von ChatGPT: Für den Nutzer ist nicht nachvollziehbar, woher die Informationen stammen. Die KI behauptet also mitunter vermeintliche Fakten – ohne die Quelle zu nennen. Wer faktenbasierte Infos zum Tänzelfest 2023 in Kaufbeuren haben möchte, ist hier an der richtigen Stelle.

Ähnlich kurios verhält es sich auch bei der Frage nach einer der bekanntesten Bands im Allgäu: „Kennst Du Losamol?“ Ja, behauptet das Programm und antwortet: Losamol ist ein traditionelles alkoholisches Getränk aus dem Allgäu. Es ist eine Art Obstler, der aus Äpfeln oder Birnen hergestellt wird und einen höheren Alkoholgehalt aufweist als der normale Obstler… "Das habe ich ja noch nie gehört", sagt Losamol-Frontman Martin Folgmann und grinst: "Da sollte ich vielleicht glatt einen Enzian rausbringen." Losamol bedeute frei übersetzt "Hör mal zu."

Und auch beim "Allgäuer Rezept für Kässpatzen" vergaloppiert sich die KI. Nicht nur, dass in ihrem Rezept weder Bergkäs noch Weißlacker vorkommen. Nein, als Serviervorschlag empfiehlt sie Champignons!

Gut also, dass die KI noch lernen kann. Ein original Allgäuer Kässpatzen Rezept aus Oberstdorf finden Sie hier.

