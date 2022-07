Die Autoren Klüpfel und Kobr lesen am Tatort ihres neuen Krimis - wo Menschenaffe "Udo" entdeckt wurde

Der neue Krimi „Affenhitze“ von Klüpfel & Kobr spielt in Pforzen, wo „Udo“ entdeckt wurde. Dort lesen die Autoren und stellen witzige Theorien auf.

29.07.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Wie es bei Krimis nun mal so ist, kehren Täter immer an den Tatort zurück. Im Falle von Volker Klüpfel und Michael Kobr stimmt das nicht ganz. Zugegebenermaßen: Eine Leiche gibt es in Form eines Professors – fast vollständig im Schlamm begraben. Der Tatort ist kein geringerer Ort als die Hammerschmiede in Pforzen, Fundort des berühmten Danuvius guggenmosi, kurz Udo. Doch die Frage nach dem Täter – die bleibt an diesem Abend gänzlich unbeantwortet. Die Zwei, die es verraten könnten, beschäftigen sich lieber mit anderen Mysterien: zum Beispiel, warum der erste aufrecht laufende Menschenaffe ausgerechnet aus dem Allgäu stammt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.