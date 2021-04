Die Fantastischen Vier kommen wieder ins Allgäu - wegen Corona statt 2021 nun aber erst 2022

Wegen der Corona-Pandemie wurde das Konzert der Fantastischen Vier 2021 in Buchenberg um ein Jahr auf den August 2022 verschoben. Was mit den Tickets passiert.

06.04.2021 | Stand: 15:06 Uhr

Update Dienstag, 6. April 2021: Konzert der Fantastischen Vier 2021 in Buchenberg abgesagt

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie werden die Open Air-Konzerte in Kempten/Buchenberg von 2021 auf 2022 verschoben. Das teilte der Veranstalter Allgäu Concerts mit. Betroffen davon ist unter anderem das Konzert der Fantastischen Vier am Samstag, 7. August 2021. Es wird auf Samstag, 13. August 2022, verschoben.

Die Tickets behalten für 2022 Ihre Gültigkeit und müssen nicht getauscht werden. Wer sein Ticket nicht behalten möchte, kann dieses an der Vorverkaufsstelle, wo es gekauft wurde, zurückgeben. Neue Tickets für 2022 können bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.allgaeu-concerts.de gekauft werden.

Die legendäre HipHop-Combo um Smudo, Thomas D, Michi Beck und Andy kommt wieder ins Allgäu. Am 7. August 2021 wollen die Fantastischen Vier die Open-Air-Bühne in Buchenberg zum Brennen bringen. Das bestätigen die Organisatoren von „Allgäu Concerts“ am Freitag auf Facebook. Schon 2017 feierten die Stuttgarter im kleinen Buchenberg vor fast 8.000 Zuschauern ein echtes Fest.

Bilderstrecke

Die Fantastischen Vier in Buchenberg

Fanta 4 im Allgäu: sie sind troy

Das Allgäu scheint es Fanta 4 angetan zu haben. 2018 lieferten die Fantastischen Vier vor grandioser Kulisse am Forggensee ein echtes Feuerwerk ab. Unser Autor schrieb damals: "Dass Smudo, Thomas D., Michi Beck und And.Ypsilon mittlerweile alle die AK 50 erreicht haben, merkt man ihnen kein bisschen an. Sie springen, powern und rappen angriffslustig wie Newcomer - und schießen sich zu Klassenfahrt-Gags hoch. Die Stadt Füssen inspiriert sie zu Wortspielen vom Schlage "füssing for compliments". Smudo stellt sich derweil König Ludwig als "Heroin-Johnny" vor, dessen Name sich von "Luder" ableitet. Okay..."

Bilderstrecke

Fanta 4 in Füssen

1 von 20 Yeah, yeah, yeah! So heftig rockten die Fantas in 2018 am Forggensee. Bild: Benedikt Siegert

Sie ist weg - die Tickets sind es aber noch nicht

Die Bestätigung am Freitagmittag Die Fantastischen Vier kommen wieder ins Allgäu! Doch wo gibts Tickets für die „Open Airs am Buchenberg“? Direkt auf der Website von „Allgäu Concerts“ gibt es Eintrittskarten für das Fanta-Feuerwerk. Kostenpunkt: fast 70 Euro. Auch an den bekannten Vorverkaufsstellen soll es bald Karten geben.

194 Länder - und auch das Allgäu: Mark Forster kommt auch nach Buchenberg

Neben den Fantastischen Vier tritt auch Pop-Sänger Mark Forster beim Open-Air in Buchenberg auf. Schon 2019 war er beim Königswinkel Open Air in Füssen zu Gast und begeisterte 11.000 kleine und große Besucher. Am 8. August 2021 tritt Mark Forster auf. Tickets gibt's hier.

Wer holt eigentlich regelmäßig Stars aus der nationalen Musik-Szene ins Allgäu? 2017 haben wir die Macherinnen und Macher von "Allgäu Concerts" getroffen. Unseren Archiv-Artikel lesen Sie hier.

Lesen Sie auch: Veranstalter von Festivals und Konzerten hängen in der Luft