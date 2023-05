Selbstgebrautes, Bergblick und Mühlrad: Das sind die schönsten Biergärten im Allgäu

Endlich Sommer! Spätestens im Mai beginnt die Biergarten-Saison. Aber wohin am besten? Wir haben Tipps gesammelt, die auch ein paar Kilometer Fahrt wert sind.

26.05.2023 | Stand: 14:41 Uhr

Ob mit Freunden nach der Arbeit oder mit der Familie nach einer Radeltour am Wochenende: Bayerische Küche schmeckt im Biergarten immer noch am besten! Wenn sich der Frühling bald von seiner sonnigen Seite zeigt, wird es unter den Kastanien umso gemütlicher. Aber welche Biergärten sind wirklich einen Besuch wert? Wir haben Redakteurinnen und Redakteure von Missen bis Memmingen um ihre Geheimtipps gebeten – und Orte gesammelt, für die Sie ruhig auch mal einen Landkreis weiter fahren können. Es lohnt sich!

Die Zutaten für einen genussvollen Biergartenabend kommen aus der Nachbarschaft

Er kommt bestens ohne Schnickschnack aus und bietet doch alles, was man für einen genussvollen Sommerabend braucht: Der Biergarten der Brauereigaststätte Rössle in Ummenhofen. Der kleine Ortsteil der Gemeinde Jengen im nördlichen Ostallgäu vermittelt authentische ländliche Idylle. Mittendrin: Die Tische und Bänke des Biergartens mit rund 100 Plätzen, denen etliche Bäume Schatten spenden. Der Gerstensaft kommt aus der benachbarten Rössle-Brauerei, die es seit 1868 gibt. Hauptlieferant für die deftige Hausmannskost, die die Speisekarte prägt, ist die örtliche Landmetzgerei Huber. Auf dem Gelände des Biergartens gibt es einen Spielplatz sowie Gehege für die Ziegen und vier Kamerunschafe von Wirtin Yvonne Nikolovova.

Blick in den Biergarten des Brauereigasthauses Rössle in Ummenhofen. Bild: Nicole C. Becker

Gasthaus und Biergarten Rössle-Stub’n, St.-Antonius-Straße 34, 86860 Jengen-Ummenhofen, Telefon 08246/8229117, www.roessle-stubn.de

Biergarten mit Schlossblick: Bayerische Küche mit Blick auf Schloss Neuschwanstein

Wer mit Blick auf Schloss Neuschwanstein und Hohenschwangau essen möchte, kann das im Schlossbrauhaus in Schwangau bei regionaler und bayerischer Küche tun. Das ehemalige Kurhaus ist in den vergangenen Jahren zu einem Mittelpunkt der Gemeinde geworden und bietet heute einen modernen Standard bei uriger Atmosphäre. Neben dem Biergarten mit Blick auf die Königsschlösser gibt es verschiedene Räume und Stuben. Im Braustüberl sind beispielsweise zwei Kupferkessel der Blickfang – das ausgeschenkte Bier wird vor Ort gebraut.

Der Biergarten des Schlossbrauhauses in Schwangau. Bild: Gerhard Bumann

Schlossbrauhaus Schwangau, Gipsmühlweg 5, 87645 Schwangau, Telefon 08362/926 468 0, www.schlossbrauhaus.de

Noch jung, und dennoch schon in vielen Herzen: der Biergarten im Grünen Baum in Westendorf

Noch gar nicht so alt ist er, der Biergarten in Westendorf beim Grünen Baum. Erst während Corona hat sich Familie Kugler, Betreiber des Gasthauses, dazu entschieden, draußen aufzustuhlen. Und doch haben sowohl Einheimische, als auch Ausflügler den Biergarten bereits ins Herz geschlossen. Darum wollen die Betreiber auch heuer wieder draußen an den Start gehen – zumindest sobald das Wetter mitspielt. Wenn zum Sommerstart die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, schlemmen sich die Kunden wieder durch deftige Brotzeiten. Dazu gibt es Engelbräu aus Rettenberg. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass der Biergarten geöffnet ist, sollte allerdings vorher anrufen, rät Susanne Kugler.

Den Biergarten des Grünen Baums in Westendorf gibt es noch gar nicht so lange. Bild: Mathias Wild

Hotel Grüner Baum, Ostendorfer Straße 11, 87679 Westendorf, Telefon 08344/1575, www.gruener-baum-westendorf.de

Mehr als 500 Jahre Tradition und königliche Gäste: Der Gasthof Adler in Pfronten

Er ist der älteste: „Seit 1495“ prangt stolz auf der Fassade des Gasthofs Adler in Pfronten. Und so alt dürfte auch der Biergarten sein, schätzt Seniorchefin Manuela Wolf. Seit 19 Jahren betreibt ihre Familie den Gasthof, mit Tochter Sarah Wolf ist die nächste Generation am Start. Uralt sind auch die Kastanienbäume, in deren Schatten man auch an heißen Tagen ein lauschiges Plätzchen findet. Wenn es noch nicht ganz so warm ist, können die Gäste auf der Sonnenterrasse auf der Südseite Speis‘, Trank und Bergblick genießen. Wer sich dabei königlich fühlt, liegt richtig: 1861 besuchte Königin Marie mit ihren Söhnen Ludwig, dem späteren Märchenkönig, und Otto den Adler. Und bis zum Jagdschloss der Wittelsbacher an der Vils sind es nur ein paar Schritte.

Gasthof Adler, Tiroler Straße 7, 87459 Pfronten, Telefon 08363/927 337, www.adlerpfronten.de

Bergpanorama und Seeblick in einem: Die Juget-Alpe zwischen Missen und Immenstadt

Was dem Flachländer sein Biergarten, sind dem Oberallgäu seine Alpen. Eigentlich dienen sie der Viehhaltung - Rinder verschiedener Landwirte grasen dort den Sommer über. Doch längst bieten die meisten Alpen auch wie Biergärten Getränke und Brotzeiten an. Der Unterschied ist, dass Alpen höher gelegen sind, man sie meist nur zu Fuß erreicht, aber von dort aus oft einen herrlichen Bergblick hat. So auch auf der Juget-Alpe zwischen Immenstadt und Missen. Am einfachsten ist sie vom Parkplatz Schlettermoos aus erreichbar. Auf 1010 Metern Höhe gelegen, bietet sie einen herrlichen Blick auf den Großen Alpsee.

Juget-Alpe, 87509 Immenstadt im Allgäu, Telefon 0151/28162655, www.juget-alpe.de

Biergarten mit der Breitachklamm ums Eck und vier Sternen im Haus: Die Alpe Dornach

Mit einer großen Sonnenterrasse auf 1000 Metern Höhe gelegen, ist die Alpe Dornach die Oberstdorfer Antwort auf einen Biergarten. Die Gäste sitzen dort oberhalb der Breitachklamm inmitten grüner Wiesen. Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben. Erwachsene schätzen dort nicht nur Brotzeiten, sondern auch Schmankerl aus der Küche des Vier-Sterne-Hotels. Wanderer erreichen die Alpe Dornach über gut ausgebaute Teerwege, Autofahrer finden vor Ort einen Parkplatz.

Alpe Dornach, Sesselweg 16, 87561 Oberstdorf, Telefon 08322/6630, www.alpe-dornach.de

Traditionelle Braukunst trifft auf Dunkelbiersoße - im Biergarten Holzhausen

Während sich die großen Brauereien strecken, um unter dem Begriff Craft-Bier Originalität zu vermitteln, kann die Brauerei in Holzhausen in der Gemeinde Igling bei Buchloe darüber nur Lächeln: Sie verkauft und bietet ausschließlich traditionell handwerklich gebrautes Bier in ihrem Biergarten an. Und egal ob Hell, Dunkel, Weissbier oder Bock, es schmeckt – nach Brauerei-Angaben hat das goldgelbe Landbier eine „deutliche Brot- und Biskuitnote“ und eine „elegante Süße“. Aber der geneigte Besucher kann das Bier auch ohne Vorkenntnisse einfach genießen – nach einer Radtour oder einem Spaziergang über Feldwege vom nahen Buchloe aus. Dazu gibt es saisonale Schmankerl von Spargel über Pilze bis Wild – oder dem Klassiker Krustenbraten mit Dunkelbiersoße.

Holzhauser Brauerei Gasthaus, Hauptstraße 8, 86859 Igling, Telefon 08241/4758, www.holzhauser-brauerei-gasthaus.de

Ungewöhnlicher Ausblick mitten in Kempten: die Fiume Sommerbar

Weniger ein Biergarten und dennoch einen besonderen Genuss bietet die Fiume Sommerbar im Herzen von Kempten. Die noch relativ junge Bar (gegründet 2019) bietet einen spektakulären Ausblick auf der Terrasse. Vermisst man hier zwar Bergpanorama, ist das bei einem Aperol Spritz oder einem Bier direkt am Restwasserkraftwerk der AÜW mit bestem Blick auf den Sonnenuntergang, die Iller und die Altstadt schnell vergessen.

fiume Sommerbar, Kaufbeurer Straße 1, 87437 Kempten (Allgäu), Reservierungen per Mail an reservierung@fiume-sommerbar.de, www.fiume-sommerbar.de

Mit Blick auf den Braukessel: In Aufkirch gibt es Selbstgebrautes

In Aufkirch im schönen Kaltental (Ostallgäu) liegt das Kaltentaler Brauhaus. Der Biergarten – klassisch mit Kastanienbäumen, die bei Hitze Schatten spenden – liegt an der Dampflokrunde und ist beliebt bei Radlern. Durch hohe Fenster sehen Gäste die kupfernen Braukessel. 2005 hat Braumeister Dominik Schempp die Brautradition in Aufkirch, die ins Jahr 1860 zurückreicht, zu neuem Leben erweckt. Zwischenzeitlich hatte man das historische Gebäude landwirtschaftlich genutzt. Heute stellt Schempp dort seine „Tuba Weisse“ und „Horn Zwickel“ sowie saisonale Biere her.

Braumeister Dominik Schempp lässt im Kaltentaler Brauhaus die Brautradition wieder aufleben. Bild: Mathias Wild

Kaltentaler Brauhaus, Blonhofener Straße 12, 87662 Aufkirch/Kaltental, info@kaltentaler-brauhaus.de, www.kaltentaler-brauhaus.de, Telefon 08345/1565

Selbstgebrautes aus regionalen Zutaten: Brauerei und Gasthof Kronburg

Der Gasthof in Kronburg ( Unterallgäu) ist ein richtiger Bilderbuch-Biergarten: klassische Biergartenstühle an Tischen mit rot-weiß karierten Tischdecken unter großen Kastanienbäumen mit Ausblick auf die Allgäuer Voralpen. Und natürlich frisch gezapftes, kühles Bier. Acht verschiedene Sorten braut die Familie Schweighart in ihrer kleinen Traditions-Brauerei, ausschließlich mit regionalen Zutaten. Dazu gibt es auf der Speisekarte traditionelle warme und kalte Gerichte. Der Biergarten in Kronburg ist besonders für Radfahrer ein beliebtes Ausflugsziel. Am Ende geht es zwar ordentlich bergauf, aber dafür schmeckt das Bier dann umso besser.

Ausblick auf einen vollen Biergarten in der Brauerei Kronburg im Unterallgäu. Bild: Brauerei Kronburg (Archivbild)

Brauerei Gasthof Kronburg, Hauptstraße 21, 87758 Kronburg, Telefon 08394/237, www.brauerei-kronburg.de

Kreis Unterallgäu: Radeln und Wandern um die idyllische Katzbrui-Mühle

An warmen Tagen, wenn viele Radlerinnen und Radler im Unterallgäu unterwegs sind, kann es schwierig werden, im Biergarten der Katzbrui-Mühle einen Platz zu bekommen. Das Restaurant mit angeschlossenem Hotel in der Nähe von Köngetried im Unterallgäu ist ein beliebtes Ausflugsziel. Die bäuerliche Getreidemühle wurde im 17. Jahrhundert erbaut und ist die einzige altdeutsche Getreidemühle Bayerns, die bis heute erhalten wurde. Auch im Inneren der Mühle, in der rund 350 Jahre alten Müllerstube, gibt es so manches schöne Plätzchen. Langweilig wird es einem an der Katzbrui-Mühle nicht: Man kann die Fische im Wasser beobachten, das Mühlenmuseum oder die nahe gelegene Kapelle besuchen – und ein paar Wanderrouten, etwa über die Mariengrotte, gibt es hier auch, nach denen die Brotzeit besonders gut schmeckt. Bekannt ist die Katzbrui-Mühle für ihre fangfrischen Forellen – und natürlich für ihre idyllische Lage. Einen Spielplatz brauchen Kinder hier nicht, es gibt am Wasser und im Wald genug zu entdecken.

Die Katzbrui-Mühle ist ein beliebtes Ausflugsziel im Unterallgäu. Bild: Tobias Hartmann (Archivbild)

Katzbrui-Mühle, Katzbrui 7, 87742 Apfeltrach, geöffnet täglich ab 11 Uhr, kein Ruhetag, Telefon 08269/575, E-Mail: info@katzbrui-muehle.de, Infos unter www.katzbrui-muehle.de

Aero-Café in Bad Wörishofen: Flugzeuge beim Starten und Landen erleben

Das Aero-Café in Bad Wörishofen im Unterallgäu ist – wie der Name schon sagt – eigentlich kein klassischer Biergarten. Und doch gibt es hier auf der Sonnenterrasse alles, was einen guten Biergarten ausmacht: Essen, Trinken und richtig gute Unterhaltung. Die spielt sich vor allem auf der Start- und Landebahn des Flugplatzes Bad Wörishofen ab, die sich direkt neben dem Café befindet. Gerade am Wochenende und bei schönem Wetter gibt es für Groß und Klein viel zu sehen und zu staunen. Denn alle paar Minuten startet oder landet ein Flugzeug, fast schon zum Greifen nah, sodass man den Wind auf der Haut spürt. Wer seinen Besuch in Bad Wörishofen rechtzeitig plant, kann sogar selbst mit abheben: Dort werden Flüge mit einer historischen Antonov AN-2 angeboten. Und während die einen mit der „Tante Anna“ in die Lüfte entschwinden, bleiben andere am Boden und genießen dort ein schönes Stück Kuchen, herzhafte Schmankerl oder ein so genanntes „Fliegerfrühstück“.

Im Aero-Café am Flugplatz in Bad Wörishofen wird einem nicht langweilig. Bild: Marcus Barnstorf (Archivbild)

Flugbetrieb Aero-Cafe, Bahleweg 12, 86825 Bad Wörishofen, geöffnet Mittwoch bis Freitag von 11 bis 19 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr, E-Mail an flugplatz.bw@t-online.de, Infos unter flugplatz-badwoerishofen.de/, Buchung der Flüge mit der Antonov über www.classicwings-bavaria.de/

Diese weiteren Biergärten gibt es außerdem im Allgäu

