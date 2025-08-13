Historischer Kamin verschwindet: Wieso diese Stadt im Allgäu ihr heimliches Wahrzeichen abbaut

Das Deutsche Hutmuseum in Lindenberg (Westallgäu) zieht jährlich rund 25.000 Besucher an. Es wirbt in seinem Logo mit der Silhouette der ehemaligen Hutfabrik Reich – samt markantem Kamin. Dieser ist eines der letzten Überbleibsel der einstmals so florierenden Hutindustrie, die der 11.700-Einwohner-Stadt großen Wohlstand beschert hat. Nun sind seine Tage gezählt.
Deutsches Hutmuseum in Lindenberg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden