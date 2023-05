Diese drei Allgäuer Seen gehören zu den schönsten in Süddeutschland

Das Allgäu hat besonders schöne Seen. Gleich drei der zehn schönsten Seen in Süddeutschland liegen laut "Reisereporter"-Ranking hier.

Das Allgäu ist nicht nur für seine Berge, sondern auch für seine Seen bekannt. In der Urlaubsregion im Süden Bayern gibt es eine Vielzahl von natürlichen Gewässern und Bademöglichkeiten. Das bestätigt auch ein jüngst veröffentlichtes Ranking des Reiseportals "Reisereporter".

Die Expertinnen und Experten kürten die 20 schönsten Seen in Süddeutschland. Und gleich drei Seen im Allgäu schafften es unter die Top 10. Eigentlich sind es sogar etwas mehr als drei. Denn am Spitzenreiter ist das Allgäu zumindest beteiligt: An Nummer eins steht dem Ranking zufolge nämlich der 63 Kilometer lange Bodensee im Dreiländereck von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und an dessen Ufern liegt mit Lindau (Bayern) eine beliebte Stadt der Region. Hier nun also die Top der schönsten Seen in Süddeutschland der Reisereporter:

Bodensee Königssee Chiemsee Eibsee Forggensee Schrecksee (Landkreis Oberallgäu) Kleiner Rappensee (Landkreis Oberallgäu) Feldsee Titisee Ebnisee

Forggensee bei Füssen: spektakuläres Panorama, Alpen und Schloss Neuschwanstein

Klar, dass viele die Allgäuerinnen und Allgäuer die drei genannten Allgäuer Seen bereits kennen. Doch warum schafften sie es ins Ranking der Reisereporter? Zur Begründung über die Aufnahme des Forggensees heißt es beispielsweise: "Das Panorama ist spektakulär mit den Alpen im Hintergrund und Schloss Neuschwanstein über dem Ufer thronend." Dem kann man wohl nur zustimmen . . .

Besonders beliebt bei Urlaubern ist übrigens eine Schifffahrt auf dem Forggensee. Wann die Schiffe 2023 verkehren, lesen Sie hier. Und noch eine Besonderheit gibt es am Forggenssee. Er wird im Herbst abgestaut und hat im Winter so gut wie kein Wasser. Wie es aktuell aussieht, lesen Sie hier.

Auch das Panorama des Schrecksees wird als "spektakulär" gepriesen. Völlig zu Recht landet der See im Ranking. Ein interessanter Aspekt, der selbst vielen Einheimischen nicht geläufig ist: Beim Schrecksee handelt es sich genau genommen um einen Stausee.

Germany, Bavaria, Allgaeu, Allgaeu Alps, Lake Rappensee, Hochrappenkopf and Kleiner Rappenkopf

Ebenfalls um einen See in den Bergen handelt es sich beim Kleinen Rappensee auf einer Höhe von 2070 Metern. Auch er wird samt Panorama als "spektakulär" beschrieben. Auch die geografische Lage macht den Kleinen Rappensee besonders: "Er gilt nicht nur als der höchstgelegene Bergsee in Deutschland, sondern auch als Deutschlands südlichster See, da die Grenze zu Österreich in unmittelbarer Nähe ist."

Der Schrecksee gehört zu den bekanntesten Seen im Allgäu.

Mit den drei Nennungen ist das Allgäu die erfolgreichste Seen-Region im Süddeutschland-Ranking. Dabei fallen Einheimischen noch viele weitere schöne Seen ein. Zum Beispiel der Alatsee oder der Alpsee. Doch Achtung: Beim Alpsee im Allgäu gibt es häufig Verwechslungen. Warum das so ist und auf was man achten sollte, lesen Sie hier.

