Wo Sie am Weihnachtswochenende im Allgäu Skifahren können

Die ersten Skigebiete im Allgäu waren bereits offen, weitere folgen heute und morgen am 22./23. Dezember. Hier der Überblick, wo Skifahren schon möglich ist.

22.12.2022 | Stand: 07:48 Uhr

Welche Skigebiete im Allgäu haben schon geöffnet? Das fragen sich viele Skifans nach dem Schnee der vergangenen Tage. Tatsächlich sind etliche Skilifte in den Allgäuer Skigebieten bereits im Betrieb. Einige öffnen in den kommenden Tagen, sodass in den Weihnachtsferien praktisch alle Skigebiete in der Region offen sind. Wichtig zu wissen: Wer in den kommenden Tagen im Allgäu auf die Piste geht, sollte sich warm anziehen - es wird sehr kalt.

Welche Skigebiete im Allgäu sind schon geöffnet?

Welche Skigebiete öffnen am Wochenende 23./24./25. Dezember 2022?

Welche Skigebiete im Allgäu öffnen an Weihnachten?

Hier der aktuelle Überblick.

Diese Skilifte im Allgäu haben schon geöffnet

In Grasgehren am Oberallgäuer Riedbergpass startete bereits Anfang Dezember die Wintersportsaison 2022/23 im Allgäu. Dort gingen die beiden Hörnle-Schleppliften in Betrieb. Seit dem 9. Dezember ist täglich von 8.30 - 16 Uhr geöffnet.

Seit Freitag, 9. Dezember, können Skifahrer auch im Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand die ersten Schwünge ziehen.

Die Hörnerbahn bei Bolsterlang ist am Samstag, 10.12.2022 in die Wintersaison gestartet. Täglicher Skibetrieb ist aktuell nur im oberen Skigebiet am Horngrat und Weiherkopf möglich.

Die Lifte in Ofterschwang/Gunzesried und die Wintersportgebiete im Raum Oberstdorf/Kleinwalsertal starteten am 16. Dezember in die Saison. Am 16. Dezember begann auch am Nebelhorn, Söllereck, Walmendingerhorn, Heuberg und Ifen der tägliche Winterbetrieb. Das Skigebiet Eschach/ Gletscheralp rund um die Schwaerzenlifte in Buchenberg ist ebenfalls seit 16. Dezember geöffnet.

Am Samstag, 17. Dezember 2022, begann die Saison 2022/23 am Skigebiet Oberjoch (Landkreis Oberallgäu). Beim "Ski Opening" spielten die Schlagersänger Peter Wackel und Nino de Angelo. Auch am Skigebiet rund um die Alpspitzbahn in Nesselwang kann man seit 17. Dezember seine Schwünge ziehen. Die Imbergbahn bei Oberstaufen ist ebenfalls seit Samstag, 17. Dezember, geöffnet. Je nach Schneelage sei eventuell begrenzter Skibetrieb möglich, hieß es in Oberstaufen.

Diese Skilifte im Allgäu öffnen zum Wochenende 22./23. Dezember 2022 und rund um Weihnachten

Die Kabinen der Hornbahn Hindelang befördern ab Donnerstag, 22. Dezember, wieder Gäste auf den Berg. Für Schlittenfahrer gibt es drei Rodelbahnen mit je 3,5 Kilometern Länge. Auch die Breitenbergbahn bei Pfronten plant den Saisonstart für den 22. Dezember.

Die Spieserlifte in Unterjoch öffnen voraussichtlich am 23. Dezember 2022.

Auch die Hündlebahn in Oberstaufen startet voraussichtlich am 22.12.2022 in die Wintersaison.

Ab Sonntag, 25. Dezember, hat das kleine Skigebiet mit den Stinesser-Liften in Fischen wieder geöffnet. Auch die Buronlifte in Wertach gehen am 25. Dezember mit neuen Betreibern in die Wintersaison.

An der Hochgratbahn in Oberstaufen startet der Winterbetrieb am Montag, 26. Dezember 2022.

Geöffnete Skigebiete im Dezember: Ein Blick in die Nachbarschaft

Bereits am Freitag, 2. Dezember, ging es auf der Zugspitze los. „Wegen der geringen Schneelage kann im Naturschneegebiet aber nur ein Lift – der Sonnenkar-Sessellift – sowie eine Piste geöffnet werden“, teilte die Bayerische Zugspitzbahn zum Start mit. In Deutschlands höchstgelegenen Skigebit gibt es keine Beschneiungsanlagen. Ebenfalls am 2. Dezember begannen die Bergbahnen am Arlberg, beispielsweise in Warth und St. Anton, die Wintersaison.

Die Lifte in Jungholz in Tirol starten am 17. Dezember 2022 in die neue Saison.