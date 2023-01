Es schneit: Wo Sie am Wochenende im Allgäu Skifahren können

Am Wochenende fällt Schnee im Allgäu - viele Lifte öffnen am Samstag. Wo ist dann Skifahren möglich? Hier der Überblick, welche Lifte geöffnet sind.

20.01.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Es fällt Schnee im Allgäu - und zwar nicht zu wenig. Heute und am Wochenende kann es in Staulagen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben. Damit kommt auch wieder Schwung in die Skisaison 2022/23. Wir zeigen, wo das aktuell im Allgäu möglich ist und beantworten und anderem folgende Fragen:

Welche Skigebiete im Allgäu sind geöffnet?

Welche Lifte öffnen am Wochenende, den 21. und 22. Januar?

Vorab: Welche Pisten und Lifte geöffnet sind, kann sich täglich ändern. Dieser Artikel zeigt den Stand heute. Nähere Informationen finden Sie aber immer auch auf den interaktiven Pistenplänen, die wir an entsprechenden Stellen verlinken. Hier der aktuelle Überblick.

Diese Skilifte im Allgäu haben am Wochenende geöffnet

In Grasgehren am Oberallgäuer Riedbergpass startete bereits Anfang Dezember die Wintersportsaison 2022/23 im Allgäu. Dort gingen die beiden Hörnle-Schlepplifte in Betrieb. Seit dem 9. Dezember ist täglich von 8.30 - 16 Uhr geöffnet. Am Wochenende soll dann auch am Riedbergerhorn die Saison starten. Sicher geöffnet wird auf jeden Fall der Angerlift, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Falls die Bedingungen es zulassen, wollen die Betreiber auch weitere Lifte öffnen - wie etwa die Bolgengratbahn in Grasgehren. Ob dann tasächlich mehr Lifte geöffnet sind, sehen Wintersport-Fans immer täglich hier.

Das Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand zählt zu den beliebtesten im Allgäu: Aktuell ist in dem Gebiet etwa die Hälfte der Pisten geöffnet (Stand Freitag, 20. Januar), also rund 70 Pistenkilometer. Zudem wird die Fastenoy-Abfahrt mit 1800 Metern Länge derzeit für die Inbetriebnahme vorbereitet. Am schneereichen Wochenende könnten also noch weitere Lifte hinzukommen - den aktuellen Stand gibt's hier.

Bisher ist am Fellhorn beispielsweise die Familienabfahrt möglich, dafür fährt man mit der Bahn bis zur Mittelstation. Wer bis zur Gipfelstation fahren will, muss sich vorher im interaktiven Pistenplan anschauen, welche Abfahrten wie möglich sind. Von der Gipfelstation kann man ins Skigebiet an der Kanzelwand fahren, dort sind aktuell mehr Abfahrten möglich als am Fellhorn.

Skigebiet Oberjoch setzt Wintersaison ab Samstag fort

Dauerfrost und viele fleißige Helfer machen es möglich – das Skigebiet Oberjoch kann ab Samstag, 21. Januar, die Wintersaison in vollem Umfang fortsetzen. Der Idealhanglift sowie die Schwandenbahn sind bereits wieder in Betrieb. Ab Samstag befördern auch die Wiedhagbahn, Grenzwiesbahn und Iselerbahn wieder Skifahrer und Snowboarder in das Skigebiet in Bad Hindelang. Die Schneehöhe auf den Pisten am Berg beträgt aktuell 70 Zentimeter, auf den Pisten an der Talstation der Iselerbahn sind es momentan 40 Zentimeter.

Bei den Spieserliften in Unterjoch sind aktuell der Kleine Spieserlift und der Seillift in Betrieb, am Großen Spieserlift laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Am Nebelhorn sind nahezu alle Lifte in Betrieb

Die Hörnerbahn bei Bolsterlang ist wieder geöffnet. Aktuell (Stand 20. Januar) ist der Skibetrieb laut Website wieder möglich. Zudem soll laut den Betreibern am Samstag, 21. Januar, die Talabfahrt geöffnet werden sowie der Dorflift, der sich im Talbereich befindet. Wer sich vorab informieren will, findet auf der Website nicht nur den aktuellen Öffnungsstatus der Pisten, sondern auch eine Webcam.

Auch am Nebelhorn zeigt sich Schnee. Dort sind heute am Freitag, 20. Januar, nahezu alle Lifte in Betrieb. Lediglich die Talabfahrt ist noch geschlossen. Die wurde kürzlich von einer Bild-Schlagzeile in zweifelhaftes Licht gerückt. Gegen den Bericht gehen die Betreiber nun gerichtlich vor. Wie die Verhältnisse am Nebelhorn sind, hat unsere Reporterin am vergangenen Wochenende selbst überprüft. Tägliche Updates gibt es im interaktiven Pistenplan, auf dem auch das Skigebiet Söllereck zu finden ist. Auch hier können Urlauber und Einheimische Skifahren.

Im Skigebiet Ofterschwang/Gunzesried fanden in früheren Jahren sogar FIS-Weltcup-Rennen statt. Aktuell sind dort drei Pisten geöffnet: Oberegg, die Gipfelabfahrt und die Weltcup-Piste. "Auf Grund der technischen Beschneiung bleiben unsere Anlagen geschlossen. Ob am Wochenende weitere Pisten öffnen ist derzeit noch unklar. Den interaktiven Pistenplan finden Sie hier.

Auch im Tannheimer Tal sind einige Lifte geöffnet. Sieben von zehn zum Beispiel bei Tannheimer Bergbahnen selbst. Auf einige Abfahrten müssen Skifahrer allerdings verzichten. Welche genau, erfahren Sie hier.

Das Skigebiet Eschach / Gletscheralp rund um die Schwaerzenlifte in Buchenberg ist vor allem bei Familien beliebt - und hat seit Mittwoch wieder geöffnet. Im Schneebericht auf der Website kann man den Zustand der Pisten einsehen.

Alpspitz, Hündel, Imberg: Zahlreiche Lifte gehen am Wochenende in Betrieb

Im Skigebiet bei der Alpspitzbahn in Nesselwang öffnen die Kombibahnen 1 und 2 am Samstag, 21. Januar und sind ab dann vorerst wieder täglich in Betrieb. Stellenbichllift, Kronenlift und Familienlift bleiben hingegen weiter geschlossen. Die Winterwanderwege zur Kappeler Alp und zur Alpspitze sind ebenfalls nicht geöffnet und laut Website nicht präpariert.

Im Unterjoch sind laut Internetauftritt für Skifahrerinnen und Skifahrerbisher der kleine Spieserlift sowie der Seillift geöffnet. Die Vorbereitungen für den Start des Großen Spieserlifts laufen derzeit - vielleicht geht er schon am Wochenende in Betrieb.

Auch die Breitenbergbahn bei Pfronten bietet auch am Wochenende noch keinen Skibetrieb an. Für Fußgänger haben heute und am Wochenende die Breitenbergbahn und die Hochalpbahn geöffnet. Wanderer müssen vorsichtig sein - die Wege zum Teil vereist, warnen die Bergbahnen auf ihrer Website. Die Betreiber hoffen, am nächsten Wochenende (27. bis 29. Januar) den Skibetrieb wieder aufnehmen zu können.

Die Hündlebahn in Oberstaufen und die Imbergbahn öffnen ebenfalls am Samstag, 21. Januar, einige Lifte und starten den Skibetrieb wieder. Am Samstag öffnen am Hündle: Gratlift, Tellerlift, Familienabfahrt ins Tal. Am Imbergsind es: Fuchskar- und Nordlift sowie die Talabfahrt (Langholz). Die Wanderwege am Imberg und am Hündle sind beschränkt begehbar. Mehr Informationen finden Sie hier.

Geöffnete Skigebiete im Januar: Ein Blick in die Nachbarschaft

Wer höher hinauswill, kann ins Skigebiet der Zugspitze fahren. Hier sind einige Lifte und Pisten geöffnet, eine Übersicht gibt es hier. Interessanter Fakt: In Deutschlands höchstgelegenen Skigebiet gibt es keine Beschneiungsanlagen.

Die Lifte in Jungholz in Tirol werden im Moment auf die Wiedereröffnung am 21. Januar vorbereitet.

Die aktuelle Wetter-Vorhersage für das Allgäu finden Sie immer hier.