Diesel im Bodensee bei Nonnenhorn entdeckt - Feuerwehr rätselt über Verursacher

Am Samstag wurde am Schiffsanleger Nonnenhorn Diesel im Wasser des Bodensees entdeckt. Warum die Ölsperren über Nacht im See verbleiben müssen.

19.11.2022 | Stand: 19:37 Uhr

Großer Einsatz für Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Technisches Hilfswerk am Samstagnachmittag in Nonnenhorn: Die Einsatzkräfte wurden gegen 13.50 Uhr alarmiert, weil im Wasser des Bodensees eine regenbogenfarbige Verschmutzung entdeckt worden war. "Dem Geruch nach dürfte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Diesel handeln", so Julian Schwarz, Kommandant der Feuerwehr Nonnenhorn, gegenüber unserer Redaktion.

Diesel im Bodensee bei Nonnehorn: Feuerwehr errichtet Ölsperren

Die Einsatzkräfte errichteten Ölsperren im Wasser und machten sich auf die Suche nach dem Grund für die Verschmutzung. "Es waren nur noch drei Schiffe im Hafenbereich, die waren aber alle sauber", so Schwarz weiter. Auch ein naher Regenwassereinfluss wurde untersucht. Hier fanden sich ebenfalls keine Diesel-Spuren.

Diesel-Verschmutzung im Bodensee: Drohne liefert Bilder aus der Luft

Die Feuerwehr machte sich mit einer Drohe ein Bild über das Ausmaß der Verschmutzung im Wasser. Mit Ölaufnahme-Mitteln entfernten die Einsatzkräfte einen größeren Teil des Diesel-Teppichs. Die Ölsperren bleiben über die Nacht aber weiter im See, damit der Rest des Diesels nicht in Richtung der Wasserwerke abtreiben kann. Solange man die Urache der Verschmutzung nicht kenne könne nicht ausgeschlossen werden, dass weiter Diesel im betroffenen Bereich austritt, erklärt Kommandant Julian Schwarz.

Der betroffene Bereich von einer Drohne aus fotografiert. Bild: Davor Knappmeyer

Am Sonntag um 10 Uhr wollen die Einstzkräfte vor Ort das weitere Vorgehen besprechen. Der Wind spielt ihnen dabei in die Karten, denn laut Wetterbericht wird der Diesel in Richtung Ufer gespült und nicht auf den See hinaus. Falls sich der Wind drehe würden die Ölsperren ein Abtreiben des Diesels verhindern, heißt es von der Feuerwehr.

