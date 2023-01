Dieser Mann ist Bayerns wohl ältester König

Hugo Naumann ist noch mit 85 Jahren als Sternsinger unterwegs. Er und seine jungen Mitstreiter erleben an den Haustüren Momente, die sie nicht vergessen werden.

05.01.2023 | Stand: 09:32 Uhr

Dieses Jahr haben sie genügend Königinnen und Könige, was für ein Glück. Hugo Naumann wird sich im Hintergrund halten, auch wenn er eine Krone trägt. „Ich würde auch als zweiter Engel gehen oder als Sternenträger“, sagt er in aller Bescheidenheit. „Oder ich mache einfach bloß das Kamel.“ Als biblisches Transportmittel ist der pensionierte Lehrer eh unverzichtbar. Er fährt die Sternsinger von Haus zu Haus, fast jedes Jahr seit 1999. Damals hat er den Brauch, der so lange eingeschlafen war, zurückgebracht nach Mariaberg, seinen kleinen Ortsteil hoch über Kempten. Und irgendwann hat er sich selbst einen goldverzierten Umhang übergeworfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.