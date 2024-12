Langlaufen trotz wenig Schnee? Diese Erfindung in Dietmannsried macht‘s möglich

Wie kann eine Langlauf-Loipe auch bei wenig Schnee noch befahrbar sein? In Dietmannsried im Oberallgäu hat man sich diese Frage gestellt. Dort kümmert sich eine Interessengemeinschaft um den Betrieb der Langlaufstrecke. Sportler des TSV Dietmannsried kamen darauf, ein Vlies auszurollen, das ursprünglich aus dem Straßenbau stammt. Es soll als Barriere zwischen Schnee und Untergrund dienen, die Temperatur des Bodens bei Sonneneinstrahlung gering halten und so die Lebensdauer der Schneedecke verlängern. Außerdem soll der Kunststoffteppich einen zusätzlichen Schutz für das Erdreich beim Walzen der Loipe bilden. Was als Experiment im Jahr 2021 startete, wurde diese Saison zum dritten Mal in Folge umgesetzt. Nun kann eine Bilanz der Methode gezogen werden.

Harald Müller und Dr. Norbert Feigele sind Mitinitiatoren des Projekts. Die beiden testeten das Material aus dem Bauhof vor dem ersten Durchlauf im Garten. Mit Erfolg: Die Bereiche, die mit Vlies unterlegt waren, schmolzen rund zwei Wochen später als die restliche Fläche im Garten. Wenn nun einige Zentimeter Schnee fallen und diese Menge andernorts vielleicht zu wenig ist, um eine Loipe anzulegen, kann es in Dietmannsried schon reichen, um die Strecke zumindest für die Skating-Technik aufzubereiten. Der spezielle Teppich sorgt also dafür, dass in dem Oberallgäuer Ort zumindest für einige Wochen in der Wintersaison dieser Sport betrieben werden kann. Der Aufwand dafür ist allerdings groß, sagt Harald Müller. Um das Vlies auszulegen, müssten 15 bis 20 Personen fünf Stunden lang „ranklotzen“.

Langlauf-Loipe in Dietmannsried im Allgäu: Ein Teppich für mehr Wintersport

Bürgermeister Werner Endres zeigt sich zufrieden: „Zwar konnte die Langlaufsaison in den letzten Wintern nicht erheblich verlängert werden, dennoch ist das Vlies gerade im Herbst und frühen Winter eine sinnvolle Unterstützung zwischen den Schneefällen. Dort, wo die Strecke schnell wieder lückenhaft werden würde, bleibt der Schnee liegen, und es kann weiterhin gefahren werden.“ Die Technik wird bislang für die ortsnahe Rundloipe verwendet, die auch an der Schule entlangführt. „Diese Strecke ist bei Jung und Alt beliebt, da sie für Sportler auf allen Erfahrungsebenen Spaß bietet. Somit ist die zentrale Loipe idealer Standort für die Umsetzung des Versuchs“, sagt Endres.

Die Anschaffungskosten im niedrigen vierstelligen Bereich trug die Gemeinde. „Das Risiko bei diesem Versuch hielt sich in Grenzen, umso schöner ist es, dass er schon Wirkung zeigt“, sagt Endres. Ein weiterer Vorteil sei, dass das Material mehrere Saisons wiederverwendet werden kann.