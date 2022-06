Digitalisierung soll Angehörige und Personal in Pflege entlasten

Pflege und Digitalisierung zusammenbringen: Das soll ein neues Forschungszentrum an Hochschule Kempten ermöglichen. Warum Roboter (noch) keine Rolle spielen.

Etwa 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen in Bayern werden von ihren Angehörigen versorgt – eine wichtige, aber auch schwierige Aufgabe. Das Bayerische Forschungszentrum Pflege Digital (BZPD) befasst sich mit der Frage, wie sie entlastet werden können. Jetzt wurde es offiziell an der Hochschule Kempten eingeweiht. Das Ziel: Digitale Hilfsmittel sollen Routineprozesse in der Pflege unterstützen und so Freiräume für Fachkräfte und Angehörige schaffen.

„Im BZPD wird zu den Zukunftsfragen und Problemstellungen der pflegerischen Versorgung im digitalen Wandel, die im häuslichen Umfeld, im ambulanten und im stationären Sektor zu bewältigen sind, geforscht“, erklärte dessen wissenschaftlicher Leiter, Johannes Zacher. Politik und Gesellschaft, soziale Träger und Industrie werden mit dem Ziel beraten, die Pflege von älteren Menschen mithilfe digitaler Möglichkeiten neu zu gestalten. Dabei versteht sich das Forschungszentrum als „Impulsgeber und Innovationstreiber für intelligente, digitale Lösungen der Pflege“ und begleitet die Veränderungsprozesse, die mit einer zunehmenden Digitalisierung einhergehen. Auch die Ausbildung angehender Pflegekräfte wird mit einbezogen.

Fachübergreifende Zusammenarbeit im Forschungszentrum

Künftig sollen Forschung und Praxis fächerübergreifend zusammenarbeiten, und zwar in den Bereichen Medizin, Informatik, Pflege, Soziales und Arbeit. Beteiligt sind beispielsweise die Bezirkskliniken Allgäu, das Rote Kreuz, Caritas und Diakonie sowie Träger von Behinderteneinrichtungen, aber auch Hersteller von Pflegematerial und Software-Entwickler.

Auch die Bedürfnisse, Wünsche und Lebenssituationen der beteiligten Menschen würden berücksichtigt: „Eine kluge Digitalisierung kann die Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen möglichst lange erhalten und pflegende Angehörige und Pflegekräfte entlasten“, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei der Eröffnungsfeier des Forschungszentrums. Als Beispiel nannte der CSU-Politiker die Umstellung von Papier auf Tablets bei der Datenverarbeitung in Pflegeeinrichtungen: „Das bringt letztlich mehr Zeit für eine zugewandte Versorgung der Menschen.“ Zudem müssten auch die Regulierungen reduziert werden. Eingebunden in das Forschungszentrum werden auch Städte und Gemeinden. Ihnen komme eine besondere Bedeutung zu, betonte Zacher. Denn auch sie müssten sich an der Häuslichen Pflege für ihre Einwohner in deren Sozialraum beteiligen.

Auch den Pflege-Nachwuchs fit machen

Das BZPD legt den Fokus auf sechs Gruppen: stark Pflegebedürftige, Angehörige, Nachbarn und Ehrenamtliche, kommunale Strukturen, hauptberuflich Pflegende sowie Firmen, die Medizin-Software entwickeln. Letzteren verhilft die Hochschule Kempten mit einem eigenen Studiengang zu Nachwuchs – er kann und soll mittelfristig beispielsweise bei der Modernisierung von Kliniken helfen, erklärt Rafael Mayoral von der Fakultät für Informatik. Die Technik müsse für die Anwender leicht verständlich sein.

„Kreative Lösungen“ könnten helfen, die bestehenden und kommenden Probleme zu beheben, sagte Holetschek. Denn bedingt durch den demografischen Wandel würden die Menschen immer älter – gleichzeitig wird die Zahl der arbeitsfähigen Menschen sinken.

Es gibt aber auch Grenzen der Digitalisierung und der damit oft einhergehenden Künstlichen Intelligenz (KI), sagte Alexander Karl. Der Geschäftliche Leiter des BZPD sieht sie zum Beispiel beim Einsatz von Robotern. „Es gibt zwar schon Erprobungen, aber sie werden höchstens punktuell eingesetzt – und das auch noch nicht morgen und auch nicht übermorgen.“

Auch Minister Holetschek betonte, dass die Menschen nicht durch Technik ersetzt werden sollen. „Aber wir müssen die Menschen entlasten – und das schnell.“ Das Bayerische Wissenschaftsministerium fördert das BZPD mit 5,8 Millionen Euro. Darüber hinaus finanziert der Freistaat 24 Stellen für das Forschungszentrum in Kempten.