Diskussion um autofreie Sonntage: Zwei Allgäuer erinnern sich an leere Straßen während der Ölpreiskrise 1973

Der Benzinpreis steigt, Politiker rufen zum Energiesparen auf. Das gab es auch 1973. Damals wurden autofreie Sonntage eingeführt. Zeitzeugen erinnern sich.

24.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Autobahn als Fußgängerzone: Ausflügler wandern seelenruhig auf der Fahrbahn der A96, Mütter schieben Kinderwagen, hie und da fährt ein Radler vorbei. „Es war ein unglaublicher Anblick. Einfach schön“, erinnert sich Siegfried Schott, 83, an jene Zeit, als sonntags bundesweit die Autos stillstanden. 1973 erließ die Bundesregierung unter Willy Brandt ( SPD) in der damaligen Ölkrise ein Fahrverbot an vier Sonntagen. In der jetzigen Energiekrise werden Forderungen nach dieser Maßnahme teils wieder laut.

Ausgenommen waren damals nur Polizei, Feuerwehr und Krankentransporte sowie Inhaber einer Ausnahmegenehmigung. Siegfried Schott hatte eine solche. Der spätere Chef der Allgäuer Verkehrspolizei arbeitete damals als Außendienstleiter der Funkstreife am Polizeipräsidium München. Um den sonntäglichen Schichtdienst pünktlich antreten zu können, durfte er mit seinem beigen Mercedes Diesel mit 55 PS trotz Fahrverbot über die Straßen rollen – auch über die Autobahn. Manche warfen ihm böse Blicke zu oder einen argwöhnischen Kommentar: „Was fahrscht jetzt du da daher?!“ Dann erklärte der Polizist, dass er nach München müsse, um dort Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen, die keine Ausnahmegenehmigung hatten. „Es war eine verrückte Zeit“, erinnert sich Schott. Und fügt nachdenklich an: „Die Leute haben sich fast alle ohne Ärger an die Regel gehalten. So aufsässig, wie heute viele sind, war damals niemand.“

Davon zeugen zahlreiche Beispiele: Für eine damals 30-jährige Unterallgäuerin fielen die autofreien Sonntage in eine Zeit, in der ihr Vater schwer krank in einer Klinik lag. Auch das war offenbar kein Grund, sich hinters Steuer zu setzen: „Ich bin mit dem Rad die etwa fünf Kilometer zum Krankenhaus gefahren. Auf dem Heimweg habe ich das Fahrrad wegen der winterlichen Straßenverhältnisse geschoben.“ Die Menschen seien damals mit dem Autoverbot sehr diszipliniert umgegangen: „Die allermeisten haben sich daran gehalten“, erinnert sich die Unterallgäuerin.

Die Ölkrise 1973: Export wurde um fünf Prozent gedrosselt

Es war die Zeit der Ölkrise. Mitte Oktober 1973 hatte die Organisation Arabischer Öl-exportierender Staaten (OAPEC) beschlossen, den Ölexport um fünf Prozent zu drosseln. Damit wollte die OAPEC westliche Länder in ihrer Unterstützung von Israel im Jom-Kippur-Krieg unter Druck setzen. Der Ölpreis schoss in die Höhe und die Sorge wuchs: „Benzinpreis explodiert: Bald 1 Mark!“, schrieb die Bild-Zeitung am 1. November 1973. Die rot-gelbe Bundesregierung beschloss neben vier autofreien Sonntagen im November und Dezember auch ein Tempolimit. Bis Mitte März 1974 durfte auf Autobahnen nicht schneller als 100 km/h gefahren werden; auf Landstraßen waren es maximal 80 km/h. Zudem verabschiedete die Bundesregierung ein Sechs-Milliarden-Mark-Programm für den Bau und die Planung von 40 Kernkraftwerke, um sich bei der Energieversorgung unabhängiger zu machen.

Menschen aus gehobenen Schichten plötzlich beim Holzen

Die Sorge um den wirtschaftlichen Wohlstand ging durch alle Bevölkerungsschichten, erinnert sich Heinz Hipp. Der heute 77-Jährige fing 1973 am Arbeitsamt in Kempten an – inmitten einer turbulenten Zeit. „Da hat man plötzlich selbst Menschen aus gehobenen Einkommensklassen im Wald beim Holzen gesehen.“ Negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt seien aber erst mit einer Verzögerung von mindestens zwei Jahren im Allgäu spürbar gewesen. Genau wie bei der zweiten Ölpreiskrise 1979/80. Das liege unter anderem daran, dass Firmen in schwierigen Phasen nach und nach ihre Investitionen zurückfahren. Ein Effekt, der auch in der aktuellen Energiekrise infolge des Ukrainekrieges zu erwarten sei. Hipp, der später über 30 Jahre die Arbeitsagentur in Füssen leitete, rät Firmen und Angestellten jedoch, nicht in Pessimismus zu verfallen. Flauten solle man nutzen: „Vor allem zur Weiterbildung.“

Kommen die autofreien Sonntage zurück?

Autofreie Sonntage blieben bislang einmalig in der deutschen Geschichte. Angesichts der aktuellen Energiekrise bringen mehrere Akteure einen solchen Schritt wieder ins Gespräch. So schlug Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagesfraktion, Sonntagsfahrverbote vor. Die Umweltorganisation Greenpeace zählt zu den Unterstützern. Kritiker halten die Wirkung von autofreien Sonntagen indes für minimal und sprechen von Symbolpolitik.

