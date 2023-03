Was der Ex-VW-Chef aus Füssen zu einem Verbrenner-Aus ab 2035 sagt

Michael Macht (62) gehört zu den mächtigen Strippenziehern der Autobranche. Warum er Deutschlands Energie- und Mobilitätspolitik für bislang gescheitert hält.

26.03.2023 | Stand: 16:07 Uhr

Es scheint beschlossene Sache: Das kategorische Verbrenner-Aus bis 2035 ist nun doch vom Tisch. Am Freitag einigte sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit Brüssel nun überraschend darauf, dass sogenannte E–Fuels vom Verbrenner-Verbot ausgenommen werden sollen. Über die Details wird allerdings noch gerungen. Für Michael Macht sind die aktuellen politischen Entscheidungen dennoch geprägt von „purer Ideologie, mangelndem Technikverständnis und der Gefahr, Deutschland zu deindustrialisieren“. Im Interview mit der Allgäuer Zeitung spricht der 62-Jährige, der nach seiner Zeit als Porsche-Chef und VW-Konzernvorstand noch immer zu Deutschlands mächtigsten Strippenziehern in der Autobranche gehört, über deutsche Fehler in der Energie- und Infrastrukturpolitik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.