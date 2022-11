Drei Allgäuer Dorfläden haben eine bundesweite Auszeichnung erhalten - wofür?

Drei Dorfläden im Allgäu haben eine bundesweite Auszeichnung bekommen. Welche das sind und wofür sie geehrt wurden.

16.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Üblicherweise hört man beim Einkaufen das ständige Piepsen, wenn die Kassiererin ein Produkt nach dem anderen über den Scanner zieht, und Durchsagen wie: „Ein Mitarbeiter bitte dringend an Kasse 4.“ Nicht so im Dorfladen in Waal (Kreis Ostallgäu). Hier hört man, wie eine Verkäuferin und eine Kundin eine nette Unterhaltung führen. „Wir sind immer gut drauf“, sagt Teamleiterin Karin Ückert. Das Geschäft in Waal bekam heuer eine Fünf-Sterne-Auszeichnung des Bundesverbands der Bürger- und Dorfläden und ist damit einer der herausragenden Dorfläden in Deutschland.

