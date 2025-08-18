Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Drohnen im Bereich von Flugplatz Kempten-Durach: Gefahr für Rettungshubschrauber und Piloten

Allgäuer Flugplatz

Tausende illegale Drohnenflüge? Erste Auswertungen belegen, „wie groß das Problem ist“

Welche Gefahr Drohnen für den Flugverkehr und insbesondere für Rettungshubschrauber sind, untersucht die Hochschule Kempten im Oberallgäuer Durach.
Von Peter Januschke
    • |
    • |
    • |
    Felix Wachter von der Hochschule Kempten hat am Duracher Flugplatz Antennensysteme installiert, die sämtliche Signale von Flugobjekten aufzeichnen.
    Felix Wachter von der Hochschule Kempten hat am Duracher Flugplatz Antennensysteme installiert, die sämtliche Signale von Flugobjekten aufzeichnen. Foto: Peter Januschke

    Dass illegale Drohnenflüge eine Gefahr für den Luftverkehr und besonders für oftmals tieffliegende Rettungshelikopter wie den Christoph 17 darstellen, ist bekannt. Wie massiv diese Gefahr allerdings ist, zeigen erste Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie der Hochschule Kempten: Innerhalb von knapp zwei Wochen sind unbekannte Drohnenpiloten mindestens 40 Mal mit ihren Geräten in den Sperrbereich des Flugplatzes Kempten-Durach eingedrungen. Beim jüngsten Vorfall flog eine Drohne mittags direkt im Bereich der aktiven Landebahn, ohne dass dies anfliegende Piloten oder das Towerpersonal bemerkten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden