Tausende illegale Drohnenflüge? Erste Auswertungen belegen, „wie groß das Problem ist“

Dass illegale Drohnenflüge eine Gefahr für den Luftverkehr und besonders für oftmals tieffliegende Rettungshelikopter wie den Christoph 17 darstellen, ist bekannt. Wie massiv diese Gefahr allerdings ist, zeigen erste Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie der Hochschule Kempten: Innerhalb von knapp zwei Wochen sind unbekannte Drohnenpiloten mindestens 40 Mal mit ihren Geräten in den Sperrbereich des Flugplatzes Kempten-Durach eingedrungen. Beim jüngsten Vorfall flog eine Drohne mittags direkt im Bereich der aktiven Landebahn, ohne dass dies anfliegende Piloten oder das Towerpersonal bemerkten.

Jeder kann sich eine Drohne kaufen. Für besonders leichte Fluggeräte ist nicht einmal der Erwerb eines sogenannten Drohnen-Führerscheins notwendig. Da immer mehr Geräte unterwegs sind, hat der Gesetzgeber Beschränkungen eingeführt: ohne behördliche Genehmigung darf nicht über Menschenansammlungen, Wohngebiete und im Umkreis von 1,5 Kilometern an Flugplätzen geflogen werden. Eine Drohne darf auch nicht höher als 120 Meter aufsteigen. Besitzern, die das nicht beachten, drohen Strafen bis zu 50.000 Euro. Doch das ist eher Theorie. Steuergeräte mit Cockpitbildschirmen können Drohnen bis zu einer Entfernung von fünf Kilometern lenken, ein Drohnenpilot kann sich also leicht verstecken.

Entdeckt ein Flugbetriebsleiter am Flugplatz Durach eine Drohne, bittet er die Polizei um Amtshilfe, erklärt Geschäftsführer Konstantin Hadrossek. Erwischen Streifenbeamte dann tatsächlich den Besitzer, wird über das Luftamt ein Verfahren eingeleitet und ein Bußgeld verhängt. Doch das sind Einzelfälle.

Wie groß die unerkannte Gefahr ist, wird seit dem Frühjahr von der Hochschule Kempten erforscht. Felix Wachter ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und hat vier Antennensysteme im Flugplatzbereich sowie in Kempten aufgebaut. Diese empfangen zunächst die Signale des gesamten privaten und kommerziellen Flugverkehrs über ein sogenanntes Luftlagebild der Partnerfirma Jet Vision. Zusätzlich fangen die Antennen so gut wie alle Signale ab, die zwischen Steuergeräten und Drohnen gesendet werden. Es kommt eine riesige Datenmenge zusammen, die ausgewertet werden muss, sagt Wachter: etwa ein Terabyte, das sind eine Million Megabyte.

Die ersten Auswertungen belegen, „wie groß das Problem ist“, sagt Wachter. In einem Zeitraum von drei Monaten zeigten die Geräte 4100 sogenannte „Alerts“, also Alarme, im Flugplatzbereich und Stadtgebiet an. Angemeldete und damit legale Drohnenflüge am Flugplatz gab es in dieser Zeit gerade mal sechs. Die Stadtverwaltung Kempten betreibt nach Angaben von Pressesprecher Andreas Weber zwei eigene Drohnen, es gab heuer „aber gerade mal eine Handvoll Flüge“. Auch einige Firmen verwenden Drohnen für Messungen. Der Rest ist womöglich illegal und kann zu Problemen führen, wenn ein Rettungshubschrauber das Klinikum Kempten anfliegt.

Die Flugwege der Drohnen kann Wachter, der das Projekt für Informatikprofessor Dr. Ulrich Göhner betreibt, auf Bildschirmen darstellen, die Höhen bislang nicht. Um das zu ändern und alle Drohnensignale im gesamten Allgäu aufzuzeichnen, kommt ein Antennensystem auf dem Grünten dazu. Wachter will ein weiteres im Oberallgäu im Bereich Mariaberg oder am Blender aufstellen.

Träger der wissenschaftlichen Untersuchung ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wie es nach dem Projektende Mitte 2026 weitergeht, ist nicht klar. Die Beteiligten hoffen auf eine Übertragung in den Alltag der Luftsicherheit. Das Towerpersonal des Flugplatzes Durach profitiert von der Studie zum Beispiel dadurch, dass alle Flugbewegungen (wie ansonsten nur an großen Flughäfen üblich) auf Bildschirmen dargestellt werden und bei Drohnenflügen ein Alarm ausgelöst wird. Luftsicherheit ist Sache des Bundes. Die Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann (CSU) sagt: „Die Problematik von Drohnenflügen ohne Genehmigung ist bekannt und es wird mit großem Aufwand versucht, das einzudämmen, da es hier nur um Privatinteressen Einzelner geht.“