Als DJs und Produzenten mischen die „Drunken Masters“ den Musikmarkt auf. Früher war es finanziell nicht immer einfach - heute arbeiten sie mit K.I.Z oder Nura.

12.07.2021 | Stand: 16:41 Uhr

Raus aus dem Skateshop, rauf auf die Bühne – so begann die Karriere des Kemptener DJ-Duos „Drunken Masters“ im Jahr 2007. Damals legten Christopher Rabai und Johannes Gehring oft auf Snowboard-Veranstaltungen auf oder spielten in Clubs in ganz Deutschland. „Wir wollten auflegen, aber mussten auch arbeiten“, erzählt Rabai von dieser Zeit. „Also sind wir nach dem Auftritt direkt in den ,5ive Skateshop’, haben auf dem Boden geschlafen und zwei Stunden später den Laden aufgesperrt.“